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https://sputnikarabic.ae/20221011/اشتية-يطالب-المجتمع-الدولي-بالتدخل-لفك-الحصار-عن-مخيم-شعفاط-بالقدس-1068917064.html
اشتية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن مخيم شعفاط بالقدس
اشتية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن مخيم شعفاط بالقدس
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي للعمل على فك الحصار الإسرائيلي عن مخيم شعفاط في القدس المحتلة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T21:29+0000
2022-10-11T21:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إنه من الضروري "تحشيد الجهود الدولية، للعمل على فك الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ أيام على أهلنا في مخيم شعفاط، في القدس المحتلة".وحث رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، على دخول المخيم للتعرف على حجم معاناة اللاجئين بداخله، والعمل على السماح لهم بمغادرة المخيم والدخول إليه بحرية.يذكر أن القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط بشكل متواصل وتفرض حصارا خانقا وإغلاقا شديدا عليه منذ مساء يوم السبت.تبرر القوات الإسرائيلية هذه الممارسات بالبحث عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي تتهمه بإطلاق نار على حاجز قرب المخيم أودى بحياة مجندة وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

اشتية يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لفك الحصار عن مخيم شعفاط بالقدس

21:29 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 21:31 GMT 11.10.2022)
© AFP 2022 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / PHIL NOBLE
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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي للعمل على فك الحصار الإسرائيلي عن مخيم شعفاط في القدس المحتلة.
جاء هذا في بيان صادر عن رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقال اشتية إنه من الضروري "تحشيد الجهود الدولية، للعمل على فك الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ أيام على أهلنا في مخيم شعفاط، في القدس المحتلة".
وحث رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، على دخول المخيم للتعرف على حجم معاناة اللاجئين بداخله، والعمل على السماح لهم بمغادرة المخيم والدخول إليه بحرية.
يذكر أن القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم شعفاط بشكل متواصل وتفرض حصارا خانقا وإغلاقا شديدا عليه منذ مساء يوم السبت.
تبرر القوات الإسرائيلية هذه الممارسات بالبحث عن عدي التميمي (22 عاما)، الذي تتهمه بإطلاق نار على حاجز قرب المخيم أودى بحياة مجندة وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة.
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