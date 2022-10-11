https://sputnikarabic.ae/20221011/الإمارات-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-محمد-بن-زايد-مع-بوتين-في-موسكو-1068891217.html

الإمارات تصدر بيانا بشأن لقاء محمد بن زايد مع بوتين في موسكو

الإمارات تصدر بيانا بشأن لقاء محمد بن زايد مع بوتين في موسكو

نشرت الإمارات العربية المتحدة أول بيان رسمي عن الزيارة التي قام بها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، لمقابلة نظيره... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T13:05+0000

2022-10-11T13:05+0000

2022-10-11T13:05+0000

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

فلاديمير بوتين

العالم

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وأكد ابن زايد خلال لقائه ببوتين أن "الإمارات تسعى إلى الإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).و"شدد كذلك على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي"، وفقا للبيان الإماراتي.وعبَر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.وقال بوتين خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا غداً الثلاثاء، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".ووفقا لبيان لها أكدت أن "دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة للدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأوضح البيان، أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".

https://sputnikarabic.ae/20221011/الكرملين-يؤكد-أن-بوتين-سيناقش-أزمة--أوكرانيا-مع-غروسي-ورئيس-دولة-الإمارات--1068888657.html

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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, فلاديمير بوتين, العالم