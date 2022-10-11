https://sputnikarabic.ae/20221011/الاتحاد-الأوروبي-يصف-الاجتماعات-الثنائية-مع-روسيا-بأنها-لا-معنى-لها-1068888556.html
الاتحاد الأوروبي يصف الاجتماعات الثنائية مع روسيا بأنها "لا معنى لها"
الاتحاد الأوروبي يصف الاجتماعات الثنائية مع روسيا بأنها "لا معنى لها"
علق الاتحاد الأوروبي على الزيارة المزمعة لوزير الخارجية المجري إلى موسكو، قائلا إنه لا يعتبر أن الوقت "مناسب" لإجراء اتصالات على مستوى عالٍ مع روسيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:34+0000
2022-10-11T12:34+0000
2022-10-11T12:34+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الممثل الرسمي للخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في إيجاز في بروكسل: "أولا وآخرا، الزيارات والاجتماعات الثنائية هي مسؤولية الدول الأعضاء، التي تتخذ قراراتها الخاصة بشأنها. ولكن هناك فهم واضح في الاتحاد الأوروبي أنه لا معنى للتفاعل على مستوى عالٍ مع روسيا في الوقت الذي تظهر اهتمامها بكل الطرق بمزيد من التصعيد (في أوكرانيا) ".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إنه سيزور موسكو في الأيام المقبلة، ويشارك في أسبوع الطاقة الروسي، ويعقد محادثات مع "غازبروم" و"روساتوم".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يصف الاجتماعات الثنائية مع روسيا بأنها "لا معنى لها"
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علق الاتحاد الأوروبي على الزيارة المزمعة لوزير الخارجية المجري إلى موسكو، قائلا إنه لا يعتبر أن الوقت "مناسب" لإجراء اتصالات على مستوى عالٍ مع روسيا.
وقال الممثل الرسمي للخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في إيجاز في بروكسل: "أولا وآخرا، الزيارات والاجتماعات الثنائية هي مسؤولية الدول الأعضاء، التي تتخذ قراراتها الخاصة بشأنها. ولكن هناك فهم واضح في الاتحاد الأوروبي أنه لا معنى للتفاعل على مستوى عالٍ مع روسيا في الوقت الذي تظهر اهتمامها بكل الطرق بمزيد من التصعيد (في أوكرانيا) ".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إنه سيزور موسكو في الأيام المقبلة، ويشارك في أسبوع الطاقة الروسي، ويعقد محادثات مع "غازبروم" و"روساتوم".