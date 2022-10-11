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https://sputnikarabic.ae/20221011/البحرية-العمانية-تواصل-فعاليات-تدريبها-أسد-البحر-2-1068905651.html
البحرية العمانية تواصل فعاليات تدريبها "أسد البحر 2"
البحرية العمانية تواصل فعاليات تدريبها "أسد البحر 2"
تواصل البحرية العمانية فعاليات تدريبها "أسد البحر 2" لعام 2022، الذي يستمر حتى الـ13 من شهر اكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:32+0000
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سلطنة عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد تابع اليوم فعاليات التدريب اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، مع قيادات البحرية.التدريب الذي يقام في "منطقة الباطنة البحرية"، يشارك فيه عدد من قطع أسطول البحرية السلطانية العُمانية، وإسناد جوي بعدد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني.يأتي تدريب أسد البحر 2 "في إطار الخطط التدريبية السنوية للبحرية السلطانية العُمانية لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية في مختلف التخصصات البحرية، وبما يحقق المهام الوطنية المنوطة بها".طالع أيضا: البحرية العمانية تعلن تسيير عدد من السفن لتأمين المياه الدولية بعد تعرض سفينة للخطف
https://sputnikarabic.ae/20220716/قائد-البحرية-العمانية-يجري-مباحثات-في-إيران-1065129224.html
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سلطنة عمان

البحرية العمانية تواصل فعاليات تدريبها "أسد البحر 2"

16:32 GMT 11.10.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
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تواصل البحرية العمانية فعاليات تدريبها "أسد البحر 2" لعام 2022، الذي يستمر حتى الـ13 من شهر اكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد تابع اليوم فعاليات التدريب اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، مع قيادات البحرية.
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
قائد البحرية العمانية يجري مباحثات في إيران
16 يوليو, 09:42 GMT
التدريب الذي يقام في "منطقة الباطنة البحرية"، يشارك فيه عدد من قطع أسطول البحرية السلطانية العُمانية، وإسناد جوي بعدد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني.
يأتي تدريب أسد البحر 2 "في إطار الخطط التدريبية السنوية للبحرية السلطانية العُمانية لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية في مختلف التخصصات البحرية، وبما يحقق المهام الوطنية المنوطة بها".
طالع أيضا: البحرية العمانية تعلن تسيير عدد من السفن لتأمين المياه الدولية بعد تعرض سفينة للخطف
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