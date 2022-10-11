https://sputnikarabic.ae/20221011/البحرية-العمانية-تواصل-فعاليات-تدريبها-أسد-البحر-2-1068905651.html
البحرية العمانية تواصل فعاليات تدريبها "أسد البحر 2"
البحرية العمانية تواصل فعاليات تدريبها "أسد البحر 2"
تواصل البحرية العمانية فعاليات تدريبها "أسد البحر 2" لعام 2022، الذي يستمر حتى الـ13 من شهر اكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:32+0000
2022-10-11T16:32+0000
2022-10-11T16:32+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد تابع اليوم فعاليات التدريب اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، مع قيادات البحرية.التدريب الذي يقام في "منطقة الباطنة البحرية"، يشارك فيه عدد من قطع أسطول البحرية السلطانية العُمانية، وإسناد جوي بعدد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني.يأتي تدريب أسد البحر 2 "في إطار الخطط التدريبية السنوية للبحرية السلطانية العُمانية لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية في مختلف التخصصات البحرية، وبما يحقق المهام الوطنية المنوطة بها".طالع أيضا: البحرية العمانية تعلن تسيير عدد من السفن لتأمين المياه الدولية بعد تعرض سفينة للخطف
https://sputnikarabic.ae/20220716/قائد-البحرية-العمانية-يجري-مباحثات-في-إيران-1065129224.html
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سلطنة عمان
البحرية العمانية تواصل فعاليات تدريبها "أسد البحر 2"
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تواصل البحرية العمانية فعاليات تدريبها "أسد البحر 2" لعام 2022، الذي يستمر حتى الـ13 من شهر اكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ووفقا لوكالة
الأنباء العمانية، فقد تابع اليوم فعاليات التدريب اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العُمانية، مع قيادات البحرية.
التدريب الذي يقام في "منطقة الباطنة البحرية"، يشارك فيه عدد من قطع أسطول
البحرية السلطانية العُمانية، وإسناد جوي بعدد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني.
يأتي تدريب أسد البحر 2 "في إطار الخطط التدريبية
السنوية للبحرية السلطانية العُمانية لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية في مختلف التخصصات البحرية، وبما يحقق المهام الوطنية المنوطة بها".