https://sputnikarabic.ae/20221011/البحرين-تشيد-بجهود-رئيس-الإمارات-للتوصل-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1068917486.html
البحرين تشيد بجهود رئيس الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
البحرين تشيد بجهود رئيس الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
أشادت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، بجهود رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية،... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T22:15+0000
2022-10-11T22:15+0000
2022-10-11T22:15+0000
البحرين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068888424_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_182958c0b907d51cf67ec54292b08abb.jpg
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، تقدير مملكة البحرين للجهود التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا الاتجاه، والتي تعبر عن سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.كما أكدت تقديرها لسعي دولة الإمارات الحاد للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية بما يحقق الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية ويحفظ السلم والأمن العالمي.هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا اليوم الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الإمارات-تؤكد-استعدادها-لمواصلة-جهود-الوساطة-في-الأزمة-الأوكرانية-1068917239.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068888424_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_39f96fd730c3e9ef65763de99b205b22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
البحرين تشيد بجهود رئيس الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
تابعنا عبر
أشادت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، بجهود رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، من خلال المباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، تقدير مملكة البحرين للجهود التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في هذا الاتجاه، والتي تعبر عن سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أكدت تقديرها لسعي دولة الإمارات الحاد للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية بما يحقق الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية ويحفظ السلم والأمن العالمي.
هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا
اليوم الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.
وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.