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https://sputnikarabic.ae/20221011/البيت-الأبيض-يصرح-أن-الولايات-المتحدة-تتجنب-أي-صراع-مع-روسيا-1068907830.html
البيت الأبيض يصرح أن الولايات المتحدة تتجنب أي صراع مع روسيا
البيت الأبيض يصرح أن الولايات المتحدة تتجنب أي صراع مع روسيا
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى صراع مع روسيا ولا تنوي إرسال قوات... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T17:35+0000
2022-10-11T17:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي خلال إيجاز صحفي: "نحن لا نسعى إلى صراع مع روسيا، وقد أوضح الرئيس جو بايدن ذلك بكل وضوح".في الوقت نفسه، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ما زالت لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.وشدد كيربي على أن "مثل هذا التطور من شأنه أن يسبب كارثة لجميع الأطراف، بما في ذلك روسيا نفسها".في الوقت نفسه، اعترف ممثل الإدارة الأمريكية بأن واشنطن "لا ترى في هذه المرحلة أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان".
https://sputnikarabic.ae/20221009/البيت-الأبيض-يوضح-تصريح-بايدن-بشأن-نهاية-العالم-1068800719.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يصرح أن الولايات المتحدة تتجنب أي صراع مع روسيا

17:35 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 17:39 GMT 11.10.2022)
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى صراع مع روسيا ولا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وقال كيربي خلال إيجاز صحفي: "نحن لا نسعى إلى صراع مع روسيا، وقد أوضح الرئيس جو بايدن ذلك بكل وضوح".
في الوقت نفسه، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ما زالت لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.
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موقفنا من هذه القضية لم يتغير ... لا أحد يريد أن يتصاعد هذا الصراع إلى بعد نووي ولا نرى سببا لذلك.
وشدد كيربي على أن "مثل هذا التطور من شأنه أن يسبب كارثة لجميع الأطراف، بما في ذلك روسيا نفسها".
في الوقت نفسه، اعترف ممثل الإدارة الأمريكية بأن واشنطن "لا ترى في هذه المرحلة أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان".
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