https://sputnikarabic.ae/20221011/التعرف-على-مرض-الكلى-المزمن-في-مرحلة-مبكرة-صور-1068876956.html

التعرف على مرض الكلى المزمن في مرحلة مبكرة... صور

التعرف على مرض الكلى المزمن في مرحلة مبكرة... صور

يعتقد العلماء من جامعة تيومين الطبية الحكومية التابعة لوزارة الصحة الروسية (UTMN) أنه من الممكن تشخيص مرض الكلى المزمن مسبقًا من خلال استخدام التصوير المقطعي... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T09:14+0000

2022-10-11T09:14+0000

2022-10-11T09:34+0000

علوم

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وأوضح الخبراء من الجامعة أن مرض الكلى المزمن يمكن أن يتطور نتيجة لعدد من الأمراض، مثل التهاب الحويضة والكلية والتهاب المسالك البولية ومرض تكيس الكلى وغيرها، وهذا التشخيص يؤدي إلى الفشل الكلوي ومضاعفات الجهاز القلبي الوعائي.وقد أكد الباحثون في الدراسة، التي تم نشر نتائج البحث في مجلة طب المسالك البولية، أنه باستخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي المحوسب من الممكن اكتشاف هذا المرض وأمراض الكلى الخطيرة الأخرى مسبقًا. وفي الوقت الذي لا توجد فيه أي من الشكاوى المرضية أو تغييرات في اختبارات البول، إلا أن المرض يتشكل بالفعل على المستوى الجزيئي للخلايا، علماً أن طرق التشخيص الحالية غير قادرة على كشف المرض في هذه المرحلة.نحن وجدنا أنه لدى استخدام هذه الطريقة يمكن الكشف عن تلف الكلى في مرحلة مبكرة. إذ يتم حقن المريض بجزيئات الغلوكوز المرمز ومن خلال مراقبة عملية تثبيتها بواسطة بنى الكلى الخلوية، يمكن رؤية وحساب صلاحية العضو، وكذلك تتبع مناطق النشاط الأيضي المنخفض.وأوضح الأخصائي أن الورم "يحب" الغلوكوز ويضيء بشكل ساطع على شاشة أخصائي الأشعة. في الوقت نفسه لا تستطيع الأعضاء العادية ضمان الحيوية الطبيعية لجسم الإنسان بدون الغلوكوز. في السابق لم ينتبه الأطباء إلى الفرق بين التقاطها من قبل الخلايا السليمة والخلايا المعرضة بالفعل للتلف. هذه الأخيرة في مرحلة "انهيار الأنسجة"، وإذا لم يتم تحديد المشكلة في هذه المرحلة فإن العضو يموت ببطء.وتابع البروفيسور بيرديشيفسكي يقول بأن الخلية تقلل من استهلاكها للغلوكوز في بداية أي مرض يصيب الأنسجة، فهي بمعنى آخر تفقد "شهيتها". وعندما تنخفض كمية الكربوهيدرات الممتصة بنسبة 10%، فلا يوجد خطر واضح. ولكن إذا تجاوز المؤشر 30%، فهذا يعني إن الخلايا "منهارة" بالفعل وقد حان الوقت لاختيار العلاج المناسب.وفقًا للنتائج التي توصل إليها العلماء من جامعة تيومين الطبية، يمكن استخدام التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي المحوسب للكشف عن الاضطرابات الأيضية لأي عضو قبل ظهور مظاهره السريرية بفترة طويلة.ويعتقد علماء الجامعة أن الدراسات التفصيلية بشأن فعالية الطريقة في الكشف عن الأمراض المختلفة يمكن أن تسرع من معدل تطبيق الطريقة في التشخيص الوقائي.

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