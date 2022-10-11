https://sputnikarabic.ae/20221011/الجيش-الروسي-يوزع-سلعا-أساسية-لدعم-الفقراء-شرقي-سوريا-في-مواجهة-الحصار-الأمريكي-صور-1068890264.html
الجيش الروسي يوزع سلعا أساسية لدعم الفقراء شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي... صور
الجيش الروسي يوزع سلعا أساسية لدعم الفقراء شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي... صور
وزع مركز المصالحة الروسية في محافظة دير الزور مساعدات غذائية وذلك في في إطار التضامن والدعم، الذي أكده الشعب الروسي للشعب السوري في مواجهة العقوبات الاقتصادية... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:50+0000
2022-10-11T12:50+0000
2022-10-11T12:50+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
مساعدات
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
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وأكد عبد العزيز ذياب منسق توزيع المساعدات مع مركز المصالحة الروسي أن التوزيع تم اليوم في بلدة حطلة في الريف الشمالي لمدينة دير الزور، واستهدف 400 عائلة بمساعدات أساسية شملت الطحين والأرز والشاي والزيت، وهي المرة السادسة التي يتم توزيع المساعدات في هذه البلدة منذ بداية العام الحالي.وتأتي هذه المساعدات لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها على سكان المناطق المحاذية لمناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا.كما قدم مركز القوات الروسية فحوصات طبية للأهالي في البلدة ويواصل مركز المصالحة تقديم المساعدات الانسانية لسكان بلدات الريف الشمالي الواقعة في منطقة الجزيرة السورية تحت سيطرة الحكومة السورية. وكان مركز المصالحة قد بدأ توزيع المساعدات منذ العام 2018 ويواصل تقديم المساعدات للشعب السوري تشجعيا منه لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, مساعدات, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, مساعدات, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
الجيش الروسي يوزع سلعا أساسية لدعم الفقراء شرقي سوريا في مواجهة الحصار الأمريكي... صور
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وزع مركز المصالحة الروسية في محافظة دير الزور مساعدات غذائية وذلك في في إطار التضامن والدعم، الذي أكده الشعب الروسي للشعب السوري في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي.
وأكد عبد العزيز ذياب منسق توزيع المساعدات مع مركز المصالحة الروسي أن التوزيع تم اليوم في بلدة حطلة في الريف الشمالي لمدينة دير الزور، واستهدف 400 عائلة بمساعدات أساسية شملت الطحين والأرز والشاي والزيت، وهي المرة السادسة التي يتم توزيع المساعدات في هذه البلدة منذ بداية العام الحالي.
وتأتي هذه المساعدات لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها على سكان المناطق المحاذية لمناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا.
كما قدم مركز القوات الروسية فحوصات طبية للأهالي في البلدة ويواصل مركز المصالحة تقديم المساعدات الانسانية لسكان بلدات الريف الشمالي الواقعة في منطقة الجزيرة السورية تحت سيطرة الحكومة السورية.
وكان مركز المصالحة قد بدأ توزيع المساعدات منذ العام 2018 ويواصل تقديم المساعدات للشعب السوري تشجعيا منه لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.