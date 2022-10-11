https://sputnikarabic.ae/20221011/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-قتلى-في-صفوف-أنصار-الله-بتعز-1068901678.html

الجيش اليمني يعلن إسقاط قتلى في صفوف "أنصار الله" بتعز

الجيش اليمني يعلن إسقاط قتلى في صفوف "أنصار الله" بتعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إثر مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وذلك... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T15:04+0000

2022-10-11T15:04+0000

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أنصار الله

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القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش في محور تعز، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان موالٍ للجيش) معارك متواصلة مع الحوثيين غربي تعز".وأوضح أن "المواجهات تركزت في جبهة غراب غرب مدينة تعز، وفي جبهة الأحطوب بأطراف مديرية جبل حبشي الريف الغربي لمحافظة تعز".وأكد أن "المواجهات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين، فيما أصيب 4 من جنود الجيش".ويوم الأحد قبل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن التي استمرت 6 أشهر منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي.وأكد غروندبرغ استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف".وأعلنت جماعة أنصار الله، السبت قبل الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221009/اليمن-مقتل-4-جنود-وإصابة-3-آخرين-من-قوات-الانتقالي-بانفجار-عبوتين-ناسفتين-1068793851.html

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