https://sputnikarabic.ae/20221011/الحرس-الثوري-يعتبر-محو-الكيان-الصهيوني-هو-الطريق-لإرساء-الأمن-في-المنطقة-1068907979.html
الحرس الثوري يعتبر محو الكيان الصهيوني هو الطريق لإرساء الأمن في المنطقة
الحرس الثوري يعتبر محو الكيان الصهيوني هو الطريق لإرساء الأمن في المنطقة
قال مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، إن طريق الحل لإرساء الأمن في منطقة غرب آسيا هو محو الكيان... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T17:50+0000
2022-10-11T17:50+0000
2022-10-11T17:50+0000
إيران
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068079424_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_640b2878380700a94261b85f302610de.jpg
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد نقدي جاءت خلال حفل إحياء ذكرى زيارة قائد الثورة الاسلامية إلى محافظة خراسان شمال شرقي إيران، التي اعتبر فيها أن "سقوط الكيان وشيك لأنه يعاني التشتت من الداخل وهو الآن على أعتاب الموت".وأشار العميد نقدي إلى أن الوحدة الإيرانية هي البنية التحتية الرئيسية للأمن في بلاده، وكل بلد، لافتا إلى أن الشعب الإيراني بحاجة إلى الأمن للعيش والقيام بالأعمال وزيادة المعرفة والتقدم، وبأن الوحدة هي مصدر تقدم هذا الشعب.وأضاف نائب الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه طوال السنوات الـ 44 الماضية، منذ بداية الثورة الإسلامية، عانى الشعب الإيراني من الضغوط المستمرة، وبأن مكونات القوة في بلاده آخذة في الصعود و"العدو يتراجع".واستطرد العميد محمد رضا نقدي:وذلك تعليقا على ما أسماه بـ"إبراز عظمة وقوة الثورة الإسلامية للعالم".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "العدو يحيك المؤامرات والفتن، وأنشأ لجانا مختلفة للإطاحة بالنظام، وشكلت عدة دول غربية والكيان الصهيوني مقرا مشتركا وأطلقوا في هذه السنوات مختلف المخططات ضد الجمهورية الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221009/مسؤول-إيراني-يتهم-أمريكا-وإسرائيل-بإدارة-غرفة-عمليات-الشغب-في-بلاده-1068803236.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/16/1068079424_148:0:1108:720_1920x0_80_0_0_0d2145a5e5a5a4ef93f0714d0701286a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري يعتبر محو الكيان الصهيوني هو الطريق لإرساء الأمن في المنطقة
تابعنا عبر
قال مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، إن طريق الحل لإرساء الأمن في منطقة غرب آسيا هو محو الكيان الصهيوني.
وأفادت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد نقدي جاءت خلال حفل إحياء ذكرى زيارة قائد الثورة الاسلامية إلى محافظة خراسان شمال شرقي إيران، التي اعتبر فيها أن "سقوط الكيان
وشيك لأنه يعاني التشتت من الداخل وهو الآن على أعتاب الموت".
وأشار العميد نقدي إلى أن الوحدة الإيرانية هي البنية التحتية الرئيسية للأمن في بلاده، وكل بلد، لافتا إلى أن الشعب الإيراني بحاجة إلى الأمن للعيش والقيام بالأعمال وزيادة المعرفة والتقدم، وبأن الوحدة هي مصدر تقدم هذا الشعب.
وأضاف نائب الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني
أنه طوال السنوات الـ 44 الماضية، منذ بداية الثورة الإسلامية، عانى الشعب الإيراني من الضغوط المستمرة، وبأن مكونات القوة في بلاده آخذة في الصعود و"العدو يتراجع".
واستطرد العميد محمد رضا نقدي:
إن أسر مشاة البحرية الأمريكية من قبل إيران في الخليج، وإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة ودك القاعدة الأمريكية في العراق، في استهداف للقوات الأمريكية هو الأول من نوعه بعد الحرب العالمية، ومرور سفن النفط الإيرانية بين السفن البريطانية والأمريكية".
وذلك تعليقا على ما أسماه بـ"إبراز عظمة وقوة الثورة الإسلامية للعالم".
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "العدو يحيك المؤامرات والفتن، وأنشأ لجانا مختلفة للإطاحة بالنظام، وشكلت عدة دول غربية والكيان الصهيوني مقرا مشتركا وأطلقوا في هذه السنوات مختلف المخططات ضد الجمهورية الإسلامية".