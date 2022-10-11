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الحرس الثوري يعتبر محو الكيان الصهيوني هو الطريق لإرساء الأمن في المنطقة
الحرس الثوري يعتبر محو الكيان الصهيوني هو الطريق لإرساء الأمن في المنطقة
قال مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، إن طريق الحل لإرساء الأمن في منطقة غرب آسيا هو محو الكيان... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T17:50+0000
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد نقدي جاءت خلال حفل إحياء ذكرى زيارة قائد الثورة الاسلامية إلى محافظة خراسان شمال شرقي إيران، التي اعتبر فيها أن "سقوط الكيان وشيك لأنه يعاني التشتت من الداخل وهو الآن على أعتاب الموت".وأشار العميد نقدي إلى أن الوحدة الإيرانية هي البنية التحتية الرئيسية للأمن في بلاده، وكل بلد، لافتا إلى أن الشعب الإيراني بحاجة إلى الأمن للعيش والقيام بالأعمال وزيادة المعرفة والتقدم، وبأن الوحدة هي مصدر تقدم هذا الشعب.وأضاف نائب الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه طوال السنوات الـ 44 الماضية، منذ بداية الثورة الإسلامية، عانى الشعب الإيراني من الضغوط المستمرة، وبأن مكونات القوة في بلاده آخذة في الصعود و"العدو يتراجع".واستطرد العميد محمد رضا نقدي:وذلك تعليقا على ما أسماه بـ"إبراز عظمة وقوة الثورة الإسلامية للعالم".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "العدو يحيك المؤامرات والفتن، وأنشأ لجانا مختلفة للإطاحة بالنظام، وشكلت عدة دول غربية والكيان الصهيوني مقرا مشتركا وأطلقوا في هذه السنوات مختلف المخططات ضد الجمهورية الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20221009/مسؤول-إيراني-يتهم-أمريكا-وإسرائيل-بإدارة-غرفة-عمليات-الشغب-في-بلاده-1068803236.html
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إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري يعتبر محو الكيان الصهيوني هو الطريق لإرساء الأمن في المنطقة

17:50 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / -الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ "خيبر شكن" بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ رضوان أرض-أرض، وصاروخ خيبر شكن بعيد المدى، خلال استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / -
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قال مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، اليوم الثلاثاء، إن طريق الحل لإرساء الأمن في منطقة غرب آسيا هو محو الكيان الصهيوني.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد نقدي جاءت خلال حفل إحياء ذكرى زيارة قائد الثورة الاسلامية إلى محافظة خراسان شمال شرقي إيران، التي اعتبر فيها أن "سقوط الكيان وشيك لأنه يعاني التشتت من الداخل وهو الآن على أعتاب الموت".
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وأشار العميد نقدي إلى أن الوحدة الإيرانية هي البنية التحتية الرئيسية للأمن في بلاده، وكل بلد، لافتا إلى أن الشعب الإيراني بحاجة إلى الأمن للعيش والقيام بالأعمال وزيادة المعرفة والتقدم، وبأن الوحدة هي مصدر تقدم هذا الشعب.
وأضاف نائب الشؤون التنسيقية للقائد العام للحرس الثوري الإيراني أنه طوال السنوات الـ 44 الماضية، منذ بداية الثورة الإسلامية، عانى الشعب الإيراني من الضغوط المستمرة، وبأن مكونات القوة في بلاده آخذة في الصعود و"العدو يتراجع".
واستطرد العميد محمد رضا نقدي:
إن أسر مشاة البحرية الأمريكية من قبل إيران في الخليج، وإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة ودك القاعدة الأمريكية في العراق، في استهداف للقوات الأمريكية هو الأول من نوعه بعد الحرب العالمية، ومرور سفن النفط الإيرانية بين السفن البريطانية والأمريكية".
وذلك تعليقا على ما أسماه بـ"إبراز عظمة وقوة الثورة الإسلامية للعالم".
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "العدو يحيك المؤامرات والفتن، وأنشأ لجانا مختلفة للإطاحة بالنظام، وشكلت عدة دول غربية والكيان الصهيوني مقرا مشتركا وأطلقوا في هذه السنوات مختلف المخططات ضد الجمهورية الإسلامية".
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