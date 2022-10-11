https://sputnikarabic.ae/20221011/الحرس-الثوري-يهدد-برد-حاسم-ومؤسف-على-أي-شخص-يريد-الإضرار-بأمن-إيران-1068892957.html

الحرس الثوري يهدد برد حاسم ومؤسف على أي شخص يريد الإضرار بأمن إيران

الحرس الثوري يهدد برد حاسم ومؤسف على أي شخص يريد الإضرار بأمن إيران

هددت بحرية الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، "أي شخص يريد الإضرار بأمن إيران برد حاسم ومؤسف من الجمهورية الإسلامية". 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T13:27+0000

2022-10-11T13:27+0000

2022-10-11T13:27+0000

أخبار إيران

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وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إنه "تم إرساء السيطرة والمراقبة في الوقت الحقيقي والاستقرار والأمن الأمثل في الخليج وبحر عمان"، مؤكدا أنه "إذا أراد أحد أن يسيء إلى إجراء الصداقة والأخوة، فسيتم التعامل معه بنفس الإجراء وبنفس المستوى"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف أن "جميع المعدات اللازمة للمهام العسكرية صممها وأنتجها العلماء الشباب، بطريقة لا نحتاج فيها إلى مستوردين أجانب إطلاقاً"، مؤكدا أن إيران مستقلة تماماً في هذا المجال.وكان القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قال إننا "لن نسمح للأجانب بالتدخل في شؤون بلادنا والتعدي عليها".وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال مراسم في جامعة خاتم الأنبياء، في إشارة إلى الهجمات الواسعة والمشتركة لأعداء إيران، مؤكدا أنه انتشرت هجمات واسعة النطاق ومشتركة من قبل أعداء إيران ويمكن رؤية هؤلاء الأعداء في أي وقت من الزمان.وشدد اللواء عبد الرحيم موسوي على أن القوات الإيرانية تساند بعضها وتقف في الصف الأول للحفاظ على أمن البلاد ومواجهة التهديدات، مشيرا إلى أن أهم استراتيجية للعدو تتمثل في "خلق خيبة الأمل، وكسر صمود الشعب الإيراني العظيم وتعكير صفوف الأمن وتعطيل استقلال إيران وتقدمها".واستطرد القائد العام للجيش الإيراني أن أعداء بلاده يسعون إلى أخذ الأمن والأمل من هذا الشعب الإيراني وكسر مكانته، إلا أن هذا الشعب ببصيرته ورغم كل العداوات فهو مستقل وصامد.وفي السابع من الشهر الماضي، وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، "إنذارا إلى الجيش الأمريكي وإسرائيل والدول التي تستضيف قواتهما في المنطقة"، بسبب ما اعتبره "رفع مستوى تهديداتهما للأمن الإيراني".وقال اللواء محمد باقري، إنه "وخلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي الإرهابي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته وحاملات المروحيات من الخليج وبحر عمان، بضم الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للأطفال، إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية".

https://sputnikarabic.ae/20221007/قائد-حرس-الحدود-الإيراني-تعاظم-قدرات-بلادنا-أعمى-أعين-الأعداء-1068716673.html

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