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الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T01:49+0000
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الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك، "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".وأضاف، "علي أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".
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الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية

01:49 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 02:04 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك، "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف، "علي أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".
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