https://sputnikarabic.ae/20221011/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تهدد-أحدا-باستخدام-الأسلحة-النووية-1068867414.html
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T01:49+0000
2022-10-11T01:49+0000
2022-10-11T02:04+0000
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك، "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".وأضاف، "علي أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".
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الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
01:49 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 02:04 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك، "تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية بتأجيج الخطاب النووي على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا
، إنهم يحاولون جعل الأمر يبدو كما لو أن بلادنا تستعد لشن ضربات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف، "علي أن أوضح مرة أخرى أن روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية".