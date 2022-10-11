https://sputnikarabic.ae/20221011/الداخلية-الكويتية-تعلن-عزمها-فحص-100-ألف-رخصة-قيادة-لوافدين-حصلوا-عليها-مؤخرا-1068880693.html
الداخلية الكويتية تعلن عزمها فحص 100 ألف رخصة قيادة لوافدين حصلوا عليها مؤخرا
الداخلية الكويتية تعلن عزمها فحص 100 ألف رخصة قيادة لوافدين حصلوا عليها مؤخرا
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عزمها فحص 100 ألف رخصة قيادة لوافدين حصلوا عليها خلال الأعوام السابقة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:23+0000
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الكويت
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ووفقا لبيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذا الإعلان "بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد".وشدد البيان على أن "من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها من قبل الوزارة، سيستدعى وتلغى رخصته نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور".ونقلت "القبس" عن مصادر أمنية أن الرخص القديمة للوافدين والتي لم يتقدم أصحابها لتجديدها تصل إلى أكثر من 100 ألف رخصة.وعن أسباب الإلغاء أشارت المصادر إلى انها ستنحصر في "عمليات التزوير والتلاعب من قبل من حصلوا عليها دون وجه حق، أو من قام بنقل إقامته على جهة عمل أخرى وفقد شروط منح رخص القيادة، أو من الذين غادروا البلاد ولم يتمكنوا من العودة بسبب سقوط إقامتهم وهم بالخارج".طالع أيضا: الكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين
https://sputnikarabic.ae/20211206/الداخلية-الكويتية-دراسة-آلية-جديدة-لمنح-رخص-القيادة-للوافدين-1053641817.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الداخلية الكويتية تعلن عزمها فحص 100 ألف رخصة قيادة لوافدين حصلوا عليها مؤخرا
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عزمها فحص 100 ألف رخصة قيادة لوافدين حصلوا عليها خلال الأعوام السابقة.
ووفقا لبيان
نشرته جريدة "القبس" الكويتية، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذا الإعلان "بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد".
وشدد البيان على أن "من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة
مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها من قبل الوزارة، سيستدعى وتلغى رخصته نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور".
ونقلت "القبس" عن مصادر أمنية أن الرخص القديمة للوافدين والتي لم يتقدم أصحابها لتجديدها تصل إلى أكثر من 100 ألف رخصة.
وأوضح أن "بعض تلك الرخص كانت بالتحايل على القانون كتغيير المهنة والتلاعب في قيمة الراتب"، مشددا على أنها "ستلغى".
وعن أسباب الإلغاء أشارت المصادر إلى انها ستنحصر في "عمليات التزوير والتلاعب من قبل من حصلوا عليها دون وجه حق، أو من قام بنقل إقامته على جهة عمل أخرى وفقد شروط منح رخص القيادة، أو من الذين غادروا البلاد ولم يتمكنوا من العودة بسبب سقوط إقامتهم وهم بالخارج".