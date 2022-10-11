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https://sputnikarabic.ae/20221011/الرئاسة-الفلسطينية-تندد-باقتحامات-المستوطنين-للأقصى-وتحذر-من-تفجر-الأوضاع-1068914618.html
الرئاسة الفلسطينية تندد باقتحامات المستوطنين للأقصى وتحذر من تفجر الأوضاع
الرئاسة الفلسطينية تندد باقتحامات المستوطنين للأقصى وتحذر من تفجر الأوضاع
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، في ظل حراسة الشرطة الإسرائيلية، معتبرة إياه "محاولة لفرض الأمر الواقع". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T19:54+0000
2022-10-11T19:58+0000
المسجد الاقصى
أخبار فلسطين اليوم
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​​​​​​​جاء هذا في بيان للناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان إن "استمرار اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته".ووصف بيان الرئاسة اقتحامات المستوطنين بأنها "محاولة لفرض أمر واقع جديد لن نسمح به إطلاقا".وحذر الناطق باسم الرئاسة من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية، سيدفع للمزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.وحث الفلسطينيين على مواصلة الرباط في المسجد الأقصى لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين والشرطة.وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مئات المستوطنين، المسجد الأقصى في ظل حراسة من الشرطة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الأردن-يندد-باقتحام-المسجد-الأقصى-ويطالب-إسرائيل-بالوقف-الفوري-لجميع-الممارسات-والانتهاكات-1068882344.html
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المسجد الاقصى, أخبار فلسطين اليوم
المسجد الاقصى, أخبار فلسطين اليوم

الرئاسة الفلسطينية تندد باقتحامات المستوطنين للأقصى وتحذر من تفجر الأوضاع

19:54 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 11.10.2022)
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli فلسطينيون يقومون بالتنظيف والترتيب داخل المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام الاحتلال له.
 فلسطينيون يقومون بالتنظيف والترتيب داخل المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحام الاحتلال له. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، في ظل حراسة الشرطة الإسرائيلية، معتبرة إياه "محاولة لفرض الأمر الواقع".
​​​​​​​جاء هذا في بيان للناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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11:03 GMT
وقال البيان إن "استمرار اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته".
ووصف بيان الرئاسة اقتحامات المستوطنين بأنها "محاولة لفرض أمر واقع جديد لن نسمح به إطلاقا".
وحذر الناطق باسم الرئاسة من أن استمرار هذه الممارسات التصعيدية، سيدفع للمزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.
وحث الفلسطينيين على مواصلة الرباط في المسجد الأقصى لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين والشرطة.
وفي وقت سابق اليوم، اقتحم مئات المستوطنين، المسجد الأقصى في ظل حراسة من الشرطة الإسرائيلية.
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