https://sputnikarabic.ae/20221011/السودان-يعلن-أن-الإمارات-اشترت-كل-صادراته-من-الذهب-في-6-أشهر-1068902174.html

السودان يعلن أن الإمارات اشترت كل صادراته من الذهب في 6 أشهر

السودان يعلن أن الإمارات اشترت كل صادراته من الذهب في 6 أشهر

صرح بنك السودان المركزي، أن دولة الإمارات اشترت كل الذهب السوداني الذي تم تصديره، في النصف الأول من عام 2022 بمليار و315 مليون دولار تقريبا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T15:09+0000

2022-10-11T15:09+0000

2022-10-11T15:09+0000

اقتصاد

أخبار السودان اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101365/82/1013658245_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_e0adfded2f2f05df4cdf431faabd7bed.jpg

وبلغت الكميات التي اشترتها الإمارات، بحسب البنك، حوالي 21.832 كيلو غراما من الذهب الخالص، وهو ما يزيد على ما تم تصديره لذات الفترة من العام 2021 بحوالي 5 كيلو غرامات، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.ويبلغ احتياطي السودان من الذهب بحسب تصريحات سابقة لوزارة المعادن نحو ألف و550 طنا.وينتج الذهب السوداني في البلاد عبر القطاع الأهلي التقليدي وبأساليب ووسائل تقليدية ولا تملك الدولة إلا أقله.وتقول بعض شركات تصدير الذهب في السودان، إن السياسات التي تنتهجها الدولة، تعرقل تصدير الذهب، ولا تمكّن بنك السودان من توفير احتياطيات كافية منه.وكان بنك السودان هو الجهة الوحيدة التي تضع ضوابط شراء الذهب وفي ذات الوقت هو المشتري الوحيد له، ولكن أجبرت الظروف الأقتصادية بالبلاد إلى عدم تمكنه من شراء كل ما ينتجه القطاع الأهلي.

https://sputnikarabic.ae/20220923/البرهان-يتهم-دولا-بتدهور-اقتصاد-السودان-ويقول-إنه-ليس-لديه-مانع-من-زيارة-إسرائيل-1068141552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم