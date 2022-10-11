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https://sputnikarabic.ae/20221011/الشيخ-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-يصل-إلى-روسيا-1068883083.html
رئيس الإمارات العربية المتحدة يصل إلى روسيا
رئيس الإمارات العربية المتحدة يصل إلى روسيا
وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان إلى مدينة سان بطرسبورغ. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:11+0000
2022-10-11T11:14+0000
روسيا
وصول
سفر رئيس الإمارات
سان بطرسبورغ
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وعرضت قناة "روسيا24" التلفزيونية، لقطات من وصول الرئيس الإماراتي إلى مدينة سان بطرسبورغ قبل إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا غداً الثلاثاء، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".صرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة للدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.وأوضح البيان، أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".وأشارت الوزارة، إلى أن "المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بأزمة أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين".ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، كما يناقش ابن زايد مع بوتين عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب صحيفة "البيان".وأجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات، في مايو/ أيار الماضي، وجّه له فيه التهنئة على اختياره رئيسا للإمارات.وعبر الرئيسان عن اعتزامهما تطوير العلاقات الودية بين البلدين، ومواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، بحسب بيان للكرملين، معربين عن اعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، وتطوير العلاقات الودية بين البلدين.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الإمارات-تعلن-أن-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-روسيا-تهدف-للمساعدة-في-إيجاد-حلول-للأزمة-الأوكرانية-1068862823.html
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روسيا, وصول, سفر رئيس الإمارات, سان بطرسبورغ
روسيا, وصول, سفر رئيس الإمارات, سان بطرسبورغ

رئيس الإمارات العربية المتحدة يصل إلى روسيا

11:11 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان إلى مدينة سان بطرسبورغ.
وعرضت قناة "روسيا24" التلفزيونية، لقطات من وصول الرئيس الإماراتي إلى مدينة سان بطرسبورغ قبل إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا غداً الثلاثاء، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".
صرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة للدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.
وأوضح البيان، أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".
وأشارت الوزارة، إلى أن "المباحثات الثنائية ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بأزمة أوكرانيا، حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية لتحقيق السلم والأمن العالميين".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
الإمارات تعلن أن زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تهدف للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية
أمس, 19:10 GMT
ومن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، كما يناقش ابن زايد مع بوتين عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب صحيفة "البيان".
وأجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات، في مايو/ أيار الماضي، وجّه له فيه التهنئة على اختياره رئيسا للإمارات.
وعبر الرئيسان عن اعتزامهما تطوير العلاقات الودية بين البلدين، ومواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، بحسب بيان للكرملين، معربين عن اعتزامهما مواصلة التنسيق حول المسائل الراهنة على الأجندة الدولية، وتطوير العلاقات الودية بين البلدين.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق، إن روسيا تهتم بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة التي تعد قطبا مهما في عالم متعدد الأقطاب.
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