https://sputnikarabic.ae/20221011/الصين-ترد-على-اتهامات-مسؤول-بريطاني-بأنها-تستخدم-العلم-والتكنولوجيا-كأداة-وتشكل-تهديدا-للأمن-1068901467.html

الصين ترد على اتهامات مسؤول بريطاني بأنها تستخدم العلم والتكنولوجيا كأداة وتشكل تهديدا للأمن العالمي

الصين ترد على اتهامات مسؤول بريطاني بأنها تستخدم العلم والتكنولوجيا كأداة وتشكل تهديدا للأمن العالمي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الغرض من تطوير التكنولوجيا المالية في الصين هو توفير ظروف معيشية أفضل لشعبها، وليس من... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T15:02+0000

2022-10-11T15:02+0000

2022-10-11T15:02+0000

الصين

العالم

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جاء تصريح "الخارجية الصينية" ردا على ما ورد في صحيفة "التايمز" البريطانية، أمس الاثنين، بأن رئيس "هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية"، جيريمي فليمنغ، يعتزم التحذير في خطاب قادم له في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، من أن تطوير الصين لتقنيات الأقمار الصناعية، وكذلك القدرة على مكافحة الأقمار الصناعية، يمكن أن يشكل "تهديد كبيرا للأمن العالمي".ووفقا للصحيفة، سيقول فليمنغ في خطابه إن "تطوير عملة رقمية مركزية من قبل بكين (اليوان الرقمي) يشكل تهديدا آخر، وسيساعد البلاد على تجنب العقوبات المحتملة في حالة نشوب نزاع مسلح محتمل بين الصين وتايوان".كما سيحذر المسؤول البريطاني الدول الأخرى من أنها "ترهن مستقبلها" إذا حصلت على تقنيات صينية يمكن أن تحتوي على "تكاليف خفية"، وفقا لـ"التايمز".وردا على هذه المزاعم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "تصريحات المسؤول البريطاني ليس لها أساس واقعي على الإطلاق، إن التطور التكنولوجي للصين يهدف إلى تحسين حياة الشعب الصيني، ولا يستهدف أي شخص، ولا يشكل أي تهديد حتى الآن".وفي شهر أغسطس/ آب، ذكرت تقارير أن وزيرة الخارجية البريطانية آنذاك، ليز تراس، إذا تم انتخابها كرئيسة للوزراء، تخطط لإعلان أن الصين تشكل تهديدا للأمن القومي للمملكة المتحدة.وفي شهر مارس/ آذار، حددت المملكة المتحدة روسيا على أنها "أكبر تهديد نووي وعسكري تقليدي وتهديد دون عتبة للأمن الأوروبي"، وذلك في وثيقة استراتيجية تحديث عسكري أطلق عليها اسم "الدفاع في عصر تنافسي".

https://sputnikarabic.ae/20220730/الصين-تطلق-مجموعة-جديدة-من-الأقمار-الصناعية-1065760276.html

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