عربي
https://sputnikarabic.ae/20221011/الصين-تنتقد-تصريحات-تايوان-وتقول-إنها-تواطأت-مع-قوى-خارجية-للقيام-بأعمال-استفزازية-1068867150.html
الصين تنتقد تصريحات تايوان وتقول إنها تواطأت مع قوى خارجية للقيام بأعمال استفزازية
الصين تنتقد تصريحات تايوان وتقول إنها تواطأت مع قوى خارجية للقيام بأعمال استفزازية
انتقد الصين تصريحات زعيمة تايوان (الصين)، تساي إنغ-ون، يوم الاثنين، بشأن العلاقات عبر المضيق، ووصفتها بأنها خاطئة ومضللة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T00:45+0000
2022-10-11T00:45+0000
الصين
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg
وفي ذات الصدد، قال ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، إن تصريحات تساي استمرت في التمسك بتأييد مبدأ "الدولتين"، وشوهت طبيعة العلاقات عبر المضيق، وبالغت في ما يسمى "التهديد" القادم من البر الرئيسي.وأوضح أن تصريحات زعيمة تايوان تهدف إلى التنصل من المسؤولية عن تخريب العلاقات عبر المضيق وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان للخطر، كما تهدف إلى الاعتماد على القوى الخارجية في الحصول على الدعم وتعزيز استراتيجية "السعي إلى الاستقلال بالقوة". مشيرا إلى أنها تستمر بتلك التصريحات في تضليل الرأي العام في الجزيرة وخداع العالم.وأضاف أن حرب البر الرئيسي الحازمة ضد النزعة الانفصالية والتدخل الخارجي أمر مشروع وعادل لحماية سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، والمصالح الأساسية لأبناء الوطن على جانبي مضيق تايوان، والسلام والاستقرار عبر المضيق.وأضاف أن "قضية تايوان تندرج من حيث الجوهر في الشؤون الداخلية للصين، وجوهر العلاقات عبر المضيق هو أن كلا من البر الرئيسي وتايوان ينتميان إلى صين واحدة".وأكد أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي خلطت بين الصواب والخطأ، وضللت الرأي العام، ولفقت رواية مزيفة لما يسمى "الديمقراطية والحرية" لخداع الناس في الداخل والتزلف لقوى خارجية.وشدد على أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تخفي تصرفات سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي ونزعتها الصارخة نحو تقسيم الصين، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.وأضاف أنه بعد تحقيق إعادة التوحيد السلمي عبر مضيق تايوان، شريطة ضمان سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، سيتم احترام النظام الاجتماعي لأبناء الوطن في تايوان وطريقة حياتهم احتراما كاملا، وستتم حماية ممتلكاتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية وحقوقهم ومصالحهم القانونية بشكل كامل.وقال "لقد أيدنا دائما التشاور على قدم المساواة لتحسين وتطوير العلاقات عبر المضيق".كما حذر سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي من أن ما يسمى "استقلال تايوان" سيؤدي إلى طريق مسدود، وأن القوى الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها.
https://sputnikarabic.ae/20221010/بكين-تعلن-استعدادها-للتوحيد-السلمي-مع-تايوان-وعدم-ترك-المجال-للانفصاليين-بأي-حركة-1068831965.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_563751bc7613648319ed6ed2a4f892eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار تايوان
الصين, أخبار تايوان

الصين تنتقد تصريحات تايوان وتقول إنها تواطأت مع قوى خارجية للقيام بأعمال استفزازية

00:45 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCE
تابعنا عبرTelegram
انتقد الصين تصريحات زعيمة تايوان (الصين)، تساي إنغ-ون، يوم الاثنين، بشأن العلاقات عبر المضيق، ووصفتها بأنها خاطئة ومضللة.
وفي ذات الصدد، قال ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، إن تصريحات تساي استمرت في التمسك بتأييد مبدأ "الدولتين"، وشوهت طبيعة العلاقات عبر المضيق، وبالغت في ما يسمى "التهديد" القادم من البر الرئيسي.
وأوضح أن تصريحات زعيمة تايوان تهدف إلى التنصل من المسؤولية عن تخريب العلاقات عبر المضيق وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان للخطر، كما تهدف إلى الاعتماد على القوى الخارجية في الحصول على الدعم وتعزيز استراتيجية "السعي إلى الاستقلال بالقوة". مشيرا إلى أنها تستمر بتلك التصريحات في تضليل الرأي العام في الجزيرة وخداع العالم.
وقال ما، إنه من المعروف جيدا أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي تمسكت بعناد بالموقف الانفصالي المتمثل في ما يسمى "استقلال تايوان"، وتواطأت مع قوى خارجية للقيام بأعمال استفزازية تهدف إلى تقسيم البلاد، وهو السبب الجذري وراء التوترات والاضطرابات الحالية عبر مضيق تايوان.
وأضاف أن حرب البر الرئيسي الحازمة ضد النزعة الانفصالية والتدخل الخارجي أمر مشروع وعادل لحماية سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، والمصالح الأساسية لأبناء الوطن على جانبي مضيق تايوان، والسلام والاستقرار عبر المضيق.
وأضاف أن "قضية تايوان تندرج من حيث الجوهر في الشؤون الداخلية للصين، وجوهر العلاقات عبر المضيق هو أن كلا من البر الرئيسي وتايوان ينتميان إلى صين واحدة".
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
بكين تعلن استعدادها للتوحيد السلمي مع تايوان وعدم ترك المجال للانفصاليين بأي حركة
أمس, 11:01 GMT
وأكد أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي خلطت بين الصواب والخطأ، وضللت الرأي العام، ولفقت رواية مزيفة لما يسمى "الديمقراطية والحرية" لخداع الناس في الداخل والتزلف لقوى خارجية.
وشدد على أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تخفي تصرفات سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي ونزعتها الصارخة نحو تقسيم الصين، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.
وقال ما "نحن نحترم النظام الاجتماعي لأبناء الوطن في تايوان وطريقة حياتهم".
وأضاف أنه بعد تحقيق إعادة التوحيد السلمي عبر مضيق تايوان، شريطة ضمان سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، سيتم احترام النظام الاجتماعي لأبناء الوطن في تايوان وطريقة حياتهم احتراما كاملا، وستتم حماية ممتلكاتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية وحقوقهم ومصالحهم القانونية بشكل كامل.
وقال "لقد أيدنا دائما التشاور على قدم المساواة لتحسين وتطوير العلاقات عبر المضيق".
كما حذر سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي من أن ما يسمى "استقلال تايوان" سيؤدي إلى طريق مسدود، وأن القوى الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала