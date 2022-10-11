https://sputnikarabic.ae/20221011/القضاء-الإيراني-يتهم-ابنة-الرئيس-الأسبق-رفسنجاني-بالتواطؤ-والإخلال-بالنظام-العام-1068898319.html
القضاء الإيراني يتهم ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني بالتواطؤ والإخلال بالنظام العام
القضاء الإيراني يتهم ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني بالتواطؤ والإخلال بالنظام العام
وجّه القضاء الإيراني تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية إلى فائزة، ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات الجارية في... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T14:41+0000
2022-10-11T14:41+0000
2022-10-11T14:41+0000
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وأفادت وسائل إعلام محلية في 27 سبتمبر/ أيلول بتوقيف فائزة هاشمي (59 عاما) بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 من الشهر ذاته، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس الإسلامي.وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن "فائزة هاشمي اعتقلت شرقي طهران من قبل جهاز أمني لتحريضها مثيري الشغب على الاحتجاجات في الشوارع".وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية".وأكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "الأعمال الأخيرة (الاحتجاجات) في البلاد كان مخططا لها".وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html
https://sputnikarabic.ae/20221008/الطب-الشرعي-الإيراني-تأكيد-سبب-وفاة-مهسا-أميني-من-قبل-19-طبيبا-متخصصا-1068756280.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
القضاء الإيراني يتهم ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني بالتواطؤ والإخلال بالنظام العام
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وجّه القضاء الإيراني تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية إلى فائزة، ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات الجارية في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام محلية في 27 سبتمبر/ أيلول بتوقيف فائزة هاشمي (59 عاما) بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 من الشهر ذاته، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس الإسلامي.
وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن "فائزة هاشمي اعتقلت شرقي طهران من قبل جهاز أمني لتحريضها مثيري الشغب على الاحتجاجات في الشوارع".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحفي إنه "تم توجيه الاتهام (لفائزة) بالتواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة، أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية".
وأكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "الأعمال الأخيرة (الاحتجاجات) في البلاد كان مخططا لها".
وقال المتحدث باسم الحكومة بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، إن بعض الأعمال المخطط لها والإرهابية أظهرت أن أعداء ومعارضي النظام يخططون لكل فرصة من أجل ضرب حقوق وأمن الشعب واستقرار البلاد"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.