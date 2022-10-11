https://sputnikarabic.ae/20221011/الكرملين-يؤكد-أن-بوتين-سيناقش-أزمة--أوكرانيا-مع-غروسي-ورئيس-دولة-الإمارات--1068888657.html
الكرملين يؤكد أن بوتين سيناقش أزمة أوكرانيا مع غروسي ورئيس دولة الإمارات
الكرملين يؤكد أن بوتين سيناقش أزمة أوكرانيا مع غروسي ورئيس دولة الإمارات
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش خلال اللقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:38+0000
2022-10-11T12:38+0000
2022-10-11T12:38+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء،: "في الواقع (أزمة) أوكرانيا تظهر هناك أيضا، وقد قدر الرئيس تقديرا عاليا خدمات الوساطة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق بشأن قضايا حساسة للغاية. هناك قضايا أخرى مثل العلاقات الثنائية والإقليمية على حد سواء، وسوريا، كلها ستكون على جدول الأعمال. وأيضا بالطبع، سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بأمان محطة زابوروجيه للطاقة النووية".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على "جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية".وعبَر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.وقال بوتين خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".
https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يشكر-رئيس-الإمارات-على-جهود-الوساطة-في-حل-القضايا-الإنسانية-1068884680.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين يؤكد أن بوتين سيناقش أزمة أوكرانيا مع غروسي ورئيس دولة الإمارات
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش خلال اللقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، أزمة أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء،: "في الواقع (أزمة) أوكرانيا تظهر هناك أيضا، وقد قدر الرئيس تقديرا عاليا خدمات الوساطة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق بشأن قضايا حساسة للغاية. هناك قضايا أخرى مثل العلاقات الثنائية والإقليمية على حد سواء، وسوريا، كلها ستكون على جدول الأعمال. وأيضا بالطبع، سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بأمان محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على "جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية".
وعبَر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.
وقال بوتين خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية
المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".
وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".