https://sputnikarabic.ae/20221011/الموارد-البشرية-الإماراتية-تصدر-توضيحا-حول-التأمين-يشمل-موظفي-الحكومة-والخاص-1068884458.html
الموارد البشرية الإماراتية تصدر توضيحا حول التأمين... يشمل موظفي الحكومة والخاص
الموارد البشرية الإماراتية تصدر توضيحا حول التأمين... يشمل موظفي الحكومة والخاص
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، توضيحا حول التأمين ضد التعطل عن العمل. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:51+0000
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العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أكدت وزارة الموارد البشرية أن التأمين ضد التعطل عن العمل "يشمل موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة والمقيمين في الدولة"، مؤكدا أن هذا الشمول يحقق "الاستقرار الوظيفي".وأشار إلى أن هذا التأمين يستهدف "تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة".وقال إن نظام التامين ضد التعطل عن العمل يوفر "مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً".واشترط البيان للاستفادة من هذا التأمين "ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال".طالع أيضا: أبو ظبي وأديس أبابا تبحثان التعاون في إدارة العمالة الإثيوبية بالإمارات
https://sputnikarabic.ae/20220910/الإمارات-ترد-على-تقارير-إعلامية-بشأن-ترحيل-العمال-من-البلاد-1067542554.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الموارد البشرية الإماراتية تصدر توضيحا حول التأمين... يشمل موظفي الحكومة والخاص
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، توضيحا حول التأمين ضد التعطل عن العمل.
ووفقا لبيان
نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أكدت وزارة الموارد البشرية أن التأمين ضد التعطل عن العمل "يشمل موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة والمقيمين في الدولة"، مؤكدا أن هذا الشمول يحقق "الاستقرار الوظيفي".
وأشار إلى أن هذا التأمين يستهدف "تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة
محدودة في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة".
وقال إن نظام التامين ضد التعطل عن العمل يوفر "مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال، ويهدف لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً".
ووفقا للبيان، فإن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، دخل حيز التنفيذ، مستثنيا "المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، والمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد".
واشترط البيان للاستفادة من هذا التأمين "ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهرا متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال".