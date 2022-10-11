https://sputnikarabic.ae/20221011/الناتو-يعلن-استعداده-لأي-تهديدات-وأي-هجوم-1068906480.html
الناتو يعلن استعداده لأي تهديدات وأي هجوم
الناتو يعلن استعداده لأي تهديدات وأي هجوم
أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ استعداد حلف شمال الأطلسي "لأي تهديدات" و "أي هجوم". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T16:53+0000
2022-10-11T16:53+0000
2022-10-11T16:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية
روسيا
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وقال ستولتبرغ، اليوم الثلاثاء، "الناتو جاهز لأي تهديد وأي هجوم ضد أي حليف للناتو".وأضاف ستولتنبرغ، ردا على سؤال حول استعداد الحلف لتهديد نووي: "تعرف روسيا أنه من المستحيل كسب حرب نووية ولا ينبغي أن تبدأها".كما ذكر الأمين العام لحلف الناتو أن روسيا لم تقم بعد بتفعيل المنشآت العسكرية النووية، وأن الناتو يراقبها "عن كثب".في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصبح "هدفا مشروعا" إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في الوضع حول أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الاستخبارات-البريطانية-لا-ترى-أي-مؤشرات-على-استعداد-روسيا-لاستخدام-سلاح-نووي-1068892798.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية, روسيا
العالم, الناتو, التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية, روسيا
الناتو يعلن استعداده لأي تهديدات وأي هجوم
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أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ استعداد حلف شمال الأطلسي "لأي تهديدات" و "أي هجوم".
وقال ستولتبرغ، اليوم الثلاثاء، "الناتو جاهز لأي تهديد وأي هجوم ضد أي حليف للناتو".
كما شدد على أن قيادة الناتو "أبلغت بوضوح" روسيا أن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية "في أي سياق، بما في ذلك في أوكرانيا" سيكون له "عواقب أكثر خطورة".
وأضاف ستولتنبرغ، ردا على سؤال حول استعداد الحلف لتهديد نووي: "تعرف روسيا أنه من المستحيل كسب حرب نووية ولا ينبغي أن تبدأها".
كما ذكر الأمين العام لحلف الناتو أن روسيا لم تقم بعد بتفعيل المنشآت العسكرية النووية، وأن الناتو يراقبها "عن كثب".
في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصبح "هدفا مشروعا" إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في الوضع حول أوكرانيا.