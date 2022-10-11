https://sputnikarabic.ae/20221011/الناتو-يعلن-استعداده-لأي-تهديدات-وأي-هجوم-1068906480.html

الناتو يعلن استعداده لأي تهديدات وأي هجوم

الناتو يعلن استعداده لأي تهديدات وأي هجوم

أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ استعداد حلف شمال الأطلسي "لأي تهديدات" و "أي هجوم". 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T16:53+0000

2022-10-11T16:53+0000

2022-10-11T16:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية

روسيا

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وقال ستولتبرغ، اليوم الثلاثاء، "الناتو جاهز لأي تهديد وأي هجوم ضد أي حليف للناتو".وأضاف ستولتنبرغ، ردا على سؤال حول استعداد الحلف لتهديد نووي: "تعرف روسيا أنه من المستحيل كسب حرب نووية ولا ينبغي أن تبدأها".كما ذكر الأمين العام لحلف الناتو أن روسيا لم تقم بعد بتفعيل المنشآت العسكرية النووية، وأن الناتو يراقبها "عن كثب".في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصبح "هدفا مشروعا" إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في الوضع حول أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221011/الاستخبارات-البريطانية-لا-ترى-أي-مؤشرات-على-استعداد-روسيا-لاستخدام-سلاح-نووي-1068892798.html

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سبوتنيك عربي

العالم, الناتو, التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية, روسيا