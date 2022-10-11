https://sputnikarabic.ae/20221011/بايدن-يؤكد-لعون-وقوف-أمريكا-إلى-جانب-لبنان-لتحقيق-الاستقرار-والاستفادة-من-ثرواته-الطبيعية-1068903026.html

بايدن يؤكد لعون وقوف أمريكا إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار والاستفادة من ثرواته الطبيعية

بايدن يؤكد لعون وقوف أمريكا إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار والاستفادة من ثرواته الطبيعية

تلقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، جو بايدن، "هنأه فيه بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية". 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T15:32+0000

2022-10-11T15:32+0000

2022-10-11T15:32+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

جو بايدن

العالم

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وأكد بايدن لعون خلال الاتصال، "وقوف أمريكا إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها.وأضاف: "غدا سأعقد اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينت) يليه اجتماع للحكومة".واعتبر لابيد أن "مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها إسرائيل في المجالين الأمني ​​والاقتصادي".جاء ذلك، بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة اللبنانية، أنها "تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".وأكدت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ​ميشال عون​ سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان وإسرائيل.ولم يعلق "حزب الله" رسميا على التقدم في المفاوضات، لكن من المتوقع أن يتحدث الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن الموضوع في خطاب سيلقيه مساء اليوم، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20221011/غانتس-مرحبا-بإعلان-عون-بشأن-الاتفاق-إسرائيل-تريد-لبنان-مزدهرا-1068884114.html

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