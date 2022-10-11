https://sputnikarabic.ae/20221011/بايدن-يصف-بوتين-بأنه-قائد-عقلاني-أخطأ-في-حساباته-بشأن-أوكرانيا-1068917773.html
بايدن يصف بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا
بايدن يصف بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T22:31+0000
2022-10-11T22:31+0000
2022-10-11T22:31+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن أن" الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائد "عقلاني أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح، الثلاثاء، بأن هناك أدلة إشارات متزايدة على وجود عسكريين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأرض في أوكرانيا.وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بايدن-تهديد-روسيا-باستخدام-النووي-يعرض-البشرية-لخطر-حرب-نهاية-العالم--1068729769.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يصف بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا
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وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن أن" الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائد "عقلاني أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح، الثلاثاء، بأن هناك أدلة إشارات متزايدة على وجود عسكريين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأرض في أوكرانيا.
وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.
ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.