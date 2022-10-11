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https://sputnikarabic.ae/20221011/بايدن-يصف-بوتين-بأنه-قائد-عقلاني-أخطأ-في-حساباته-بشأن-أوكرانيا-1068917773.html
بايدن يصف بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا
بايدن يصف بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا
وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T22:31+0000
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن أن" الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائد "عقلاني أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح، الثلاثاء، بأن هناك أدلة إشارات متزايدة على وجود عسكريين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأرض في أوكرانيا.وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221007/بايدن-تهديد-روسيا-باستخدام-النووي-يعرض-البشرية-لخطر-حرب-نهاية-العالم--1068729769.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يصف بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا

22:31 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / POOL
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وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قائد "عقلاني" أخطأ في حساباته بشأن أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في حوار مع شبكة "سي إن أن" الأمريكية، بثت أجزاء منه ليل الثلاثاء، إنه يعتبر بوتين قائد "عقلاني أخطأ بشكل كبير في حساباته"، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية.
16 يونيو/ حزيران 2021 - صورة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف السويسرية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
بايدن: تهديد روسيا باستخدام النووي يعرض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم"
7 أكتوبر, 11:36 GMT
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرح، الثلاثاء، بأن هناك أدلة إشارات متزايدة على وجود عسكريين من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على الأرض في أوكرانيا.
وأكد لافروف أن موسكو لا تمتلك أدلة بنسبة 100% على هذا الأمر، لكنه أوضح أن الإشارات تتزايد، وأن الغرب بدأ يدرك أنه يسير إلى أبعد مما كان يتوقع.
ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
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