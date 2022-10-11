https://sputnikarabic.ae/20221011/بايدن-يقول-لرئيس-الوزراء-الإسرائيلي-أنت-تصنع-التاريخ-1068915154.html
بايدن يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنت تصنع التاريخ
بايدن يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنت تصنع التاريخ
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أنت تصنع التاريخ. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T20:17+0000
2022-10-11T20:17+0000
2022-10-11T20:17+0000
إسرائيل
لبنان
العالم العربي
جو بايدن
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وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن لابيد تحدث مع جو بايدن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حيث هنأ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بـ"الاتفاق التاريخي" بين بلاده ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.وأكد بايدن للابيد أنه في ختام عشر سنوات كاملة من المحاولات والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصنع التاريخ.كما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل ولبنان لتسوية نزاعهما على الحدود البحرية، معتبره "إنجازا تاريخيا"، قائلا في بيان: وأضاف أن الاتفاق "سينص على تطوير حقول الطاقة لصالح البلدين، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والرخاء للمنطقة، ويسخر مصادر الطاقة الحيوية الجديدة".وتابع الرئيس الأمريكي: "هذا الاتفاق أيضا سيحمي الأمن والمصالح الاقتصادية الإسرائيلية الضرورية لتعزيز تكاملها الاقتصادي. ويمنح لبنان الفرصة لبدء استفادته من موارد الطاقة".وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, لبنان, العالم العربي, جو بايدن
إسرائيل, لبنان, العالم العربي, جو بايدن
بايدن يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنت تصنع التاريخ
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أنت تصنع التاريخ.
وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن لابيد تحدث مع جو بايدن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، حيث هنأ الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بـ"الاتفاق التاريخي" بين بلاده ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.
وأكد بايدن للابيد أنه في ختام عشر سنوات كاملة من المحاولات والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يصنع التاريخ.
كما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن
بالاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن بين إسرائيل ولبنان لتسوية نزاعهما على الحدود البحرية، معتبره "إنجازا تاريخيا"، قائلا في بيان:
من المهم الآن أن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها وتعمل على تنفيذها.
وأضاف أن الاتفاق "سينص على تطوير حقول الطاقة لصالح البلدين، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والرخاء للمنطقة، ويسخر مصادر الطاقة الحيوية الجديدة".
وتابع الرئيس الأمريكي: "هذا الاتفاق أيضا سيحمي الأمن والمصالح الاقتصادية الإسرائيلية
الضرورية لتعزيز تكاملها الاقتصادي. ويمنح لبنان الفرصة لبدء استفادته من موارد الطاقة".
وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
في المقابل أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين.
ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا بالبحر المتوسط.