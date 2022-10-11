https://sputnikarabic.ae/20221011/بلينكن-يؤكد-للرئيس-الصربي-دعم-الولايات-المتحدة-إجراء-حوار-مع-كوسوفو-1068917336.html
بلينكن يؤكد للرئيس الصربي دعم الولايات المتحدة إجراء حوار مع كوسوفو
بلينكن يؤكد للرئيس الصربي دعم الولايات المتحدة إجراء حوار مع كوسوفو
تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش حول دعم الولايات المتحدة لحوار بين كوسوفو وصربيا والمشاركة المستمرة في الاستقرار... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T21:41+0000
2022-10-11T21:41+0000
2022-10-11T21:41+0000
كوسوفو
صربيا
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واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم الثلاثاء: "شدد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة للحوار بين كوسوفو وصربيا الذي ييسره الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن بلينكن حث على مواصلة المشاركة البناءة لتأمين السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وشكر فوسيتش أيضا على "دعم صربيا لأوكرانيا".وبحسب البيان، ناقش الطرفان الجهود المبذولة لضمان أمن الطاقة الصربي. كما هنأ بلينكين الحكومة الصربية بافتتاحها سفارة جديدة في واشنطن.تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد في الأشهر القليلة الماضية، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.ودفعت هذه الخطوة المثيرة للجدل الصرب إلى إقامة حواجز على الطرق، في حين قررت سلطات كوسوفو في نهاية المطاف تأجيل تنفيذ اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، ودفع الطرفان بتعزيزات أمنية قرب المنطقة الحدودية.لكن في أواخر أغسطس/ آب وقبل انتهاء مهلة تأجيل القرار، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن صربيا وكوسوفو وافقتا على إلغاء إصدار وثائق الدخول والخروج لرعايا كل منهما لدى الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220904/شولتز-وماكرون-يضغطان-على-صربيا-لاتخاذ-قرارات-صعبة-بشأن-كوسوفو-1067275855.html
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كوسوفو, صربيا
بلينكن يؤكد للرئيس الصربي دعم الولايات المتحدة إجراء حوار مع كوسوفو
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تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش حول دعم الولايات المتحدة لحوار بين كوسوفو وصربيا والمشاركة المستمرة في الاستقرار الإقليمي.
واشنطن- سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان اليوم الثلاثاء: "شدد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة للحوار بين كوسوفو وصربيا الذي ييسره الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن بلينكن حث على مواصلة المشاركة البناءة لتأمين السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وشكر فوسيتش أيضا على "دعم صربيا لأوكرانيا".
وبحسب البيان، ناقش الطرفان الجهود المبذولة لضمان أمن الطاقة الصربي. كما هنأ بلينكين الحكومة الصربية بافتتاحها سفارة جديدة في واشنطن.
تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو
من جديد في الأشهر القليلة الماضية، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.
ودفعت هذه الخطوة المثيرة للجدل الصرب
إلى إقامة حواجز على الطرق، في حين قررت سلطات كوسوفو في نهاية المطاف تأجيل تنفيذ اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، ودفع الطرفان بتعزيزات أمنية قرب المنطقة الحدودية.
لكن في أواخر أغسطس/ آب وقبل انتهاء مهلة تأجيل القرار، أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن صربيا وكوسوفو وافقتا على إلغاء إصدار وثائق الدخول والخروج لرعايا كل منهما لدى الأخرى.