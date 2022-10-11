https://sputnikarabic.ae/20221011/بمشاركة-14-فصيلا-فلسطينيا-حوارات-المصالحة-تنطلق-في-الجزائر-العاصمة-بدعوة-من-الرئيس-تبون-1068884904.html
بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا... حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر العاصمة بدعوة من الرئيس تبون
بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا... حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر العاصمة بدعوة من الرئيس تبون
تنطلق، اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، حوارات بين الفصائل الفلسطينية برعاية ودعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس منذ العام... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:57+0000
2022-10-11T11:57+0000
2022-10-11T11:57+0000
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رام الله - سبوتنيك. وحسب ما أكده مشاركون في الحوار، لمراسل "سبوتنيك" في وقت سابق، فإن الجزائر ستقدّم ورقة لتقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الفرقاء.وتأتي هذه الورقة بعد سماع الآراء من قيادتي فتح وحماس، حيث جاءت هذه المبادرة من الرئيس تبون لإنهاء الخلاف القائم منذ عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وقد فشلت اتفاقات المصالحة سابقا مرارا وتكرارا بفعل تباعد وجهات النظر.وتستمر حوارات ولقاءات المصالحة لمدة يومين حيث يشارك ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20221010/قمة-الجزائر-هل-ثمة-انفراجة-في-ملف-المصالحة-الفلسطينية؟-1068860450.html
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار حركة فتح, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار حركة فتح, العالم العربي, أخبار العالم العربي
بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا... حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر العاصمة بدعوة من الرئيس تبون
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تنطلق، اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، حوارات بين الفصائل الفلسطينية برعاية ودعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2007.
رام الله - سبوتنيك. وحسب ما أكده مشاركون في الحوار، لمراسل "سبوتنيك" في وقت سابق، فإن الجزائر ستقدّم ورقة لتقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الفرقاء.
وتأتي هذه الورقة بعد سماع الآراء من قيادتي فتح وحماس، حيث جاءت هذه المبادرة من الرئيس تبون لإنهاء الخلاف القائم منذ عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وقد فشلت اتفاقات المصالحة
سابقا مرارا وتكرارا بفعل تباعد وجهات النظر.
وتستمر حوارات ولقاءات المصالحة لمدة يومين حيث يشارك ممثلون عن فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.