عربي
أمريكا تقول إنها بحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات مع السعودية بما في ذلك مبيعات الأسلحة
https://sputnikarabic.ae/20221011/بمشاركة-14-فصيلا-فلسطينيا-حوارات-المصالحة-تنطلق-في-الجزائر-العاصمة-بدعوة-من-الرئيس-تبون-1068884904.html
بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا... حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر العاصمة بدعوة من الرئيس تبون
بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا... حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر العاصمة بدعوة من الرئيس تبون
تنطلق، اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، حوارات بين الفصائل الفلسطينية برعاية ودعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس منذ العام... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:57+0000
2022-10-11T11:57+0000
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار حركة فتح
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102651/15/1026511534_0:197:5394:3231_1920x0_80_0_0_78525ff720d60a59e2c24e30dac28c14.jpg
رام الله - سبوتنيك. وحسب ما أكده مشاركون في الحوار، لمراسل "سبوتنيك" في وقت سابق، فإن الجزائر ستقدّم ورقة لتقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الفرقاء.وتأتي هذه الورقة بعد سماع الآراء من قيادتي فتح وحماس، حيث جاءت هذه المبادرة من الرئيس تبون لإنهاء الخلاف القائم منذ عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وقد فشلت اتفاقات المصالحة سابقا مرارا وتكرارا بفعل تباعد وجهات النظر.وتستمر حوارات ولقاءات المصالحة لمدة يومين حيث يشارك ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20221010/قمة-الجزائر-هل-ثمة-انفراجة-في-ملف-المصالحة-الفلسطينية؟-1068860450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102651/15/1026511534_0:0:4936:3702_1920x0_80_0_0_4961bfd5cbd7b05bb6deba291f84ac31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار حركة فتح, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار حركة فتح, العالم العربي, أخبار العالم العربي

بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا... حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر العاصمة بدعوة من الرئيس تبون

11:57 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDمن فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة "فتح" ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
من فعاليات استقبال وفد من المسؤولين من حركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله إلى مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
تابعنا عبرTelegram
تنطلق، اليوم الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، حوارات بين الفصائل الفلسطينية برعاية ودعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2007.
رام الله - سبوتنيك. وحسب ما أكده مشاركون في الحوار، لمراسل "سبوتنيك" في وقت سابق، فإن الجزائر ستقدّم ورقة لتقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الفرقاء.
وتأتي هذه الورقة بعد سماع الآراء من قيادتي فتح وحماس، حيث جاءت هذه المبادرة من الرئيس تبون لإنهاء الخلاف القائم منذ عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وقد فشلت اتفاقات المصالحة سابقا مرارا وتكرارا بفعل تباعد وجهات النظر.
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
قمة الجزائر... هل ثمة انفراجة في ملف المصالحة الفلسطينية؟
أمس, 17:35 GMT
وتستمر حوارات ولقاءات المصالحة لمدة يومين حيث يشارك ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها فتح وحركتي حماس والجهاد الإسلامي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала