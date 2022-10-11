https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يشكر-رئيس-الإمارات-على-جهود-الوساطة-في-حل-القضايا-الإنسانية-1068884680.html
بوتين يشكر رئيس الإمارات على جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية
بوتين يشكر رئيس الإمارات على جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على "جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية". 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:47+0000
2022-10-11T11:47+0000
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سان بطرسبورغ، 11 أكتوبر - سبوتنيك. عبَر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.وقال بوتين خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".ووفقا لبيان لها أكدت أن "دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة للدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.وأوضح البيان، أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".طالع أيضا: رئيس الإمارات العربية المتحدة يصل إلى روسيا
https://sputnikarabic.ae/20220514/الكرملين-الرئيس-بوتين-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-بمناسبة-انتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062217833.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم
بوتين يشكر رئيس الإمارات على جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية
11:47 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر إلى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على "جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية".
سان بطرسبورغ، 11 أكتوبر - سبوتنيك. عبَر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان، على جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده لحل القضايا الإنسانية.
وقال بوتين خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية
المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "نشكر لكم جهود الوساطة التي تقومون بها، والتي تؤدي إلى حل عدد من القضايا الإنسانية المهمة".
وأكد بوتين خلال لقائه برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا: "على مدى 50 عامًا من علاقاتنا الدبلوماسية، تطورت الاتصالات بشكل تصاعدي. على الرغم من العلاقات المعقدة اليوم في العالم، فإن العلاقات بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة، بل وفي العالم".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "زيارة رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا غداً الثلاثاء، تهدف للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة أوكرانيا".
ووفقا لبيان لها أكدت أن "دولة الإمارات على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا"، مجددة موقفها المتمثل في الدعوة للدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية - وام.
وأوضح البيان، أن "الزيارة تأتي في إطار سعي الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى الإقليمية والدولية، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا للمساعدة في التوصل لحلول سياسية فاعلة".