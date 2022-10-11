https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يلقي-خطابا-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-1068886515.html
بوتين يلقي خطابا في أسبوع الطاقة الروسي قبل التوجه لأستانا
بوتين يلقي خطابا في أسبوع الطاقة الروسي قبل التوجه لأستانا
كشف السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث في أسبوع الطاقة الروسي يوم غد الأربعاء، معتبرا "هذا الحدث مهم... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:21+0000
2022-10-11T12:21+0000
2022-10-11T12:31+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "غدًا سيتحدث الرئيس في أسبوع الطاقة الروسي، وكما هو الحال دائمًا، يعد حدثا تمثيليا مهما للغاية، هناك ضيوف أجانب بالطبع وممثلو تجمع روسيا للوقود والطاقة، خطاب الرئيس دائمًا ما يكون أكثر من مثير للاهتمام في هذا الحدث، أكرر مرة أخرى الحدث سنوي".وصرح بيسكوف أن الرئيس بوتين سيغادر متوجها إلى أستانا يوم غد الأربعاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات حيث يمتد جدول أعماله هناك ليومي الخميس والجمعة.ومن المقرر أن يلتقي بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المقبل لبحث العلاقات بين البلدين والملف الأوكراني.ووافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، في 5 أكتوبر/تشرين الأول، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.ويعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، مما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.
https://sputnikarabic.ae/20221011/بوتين-يشكر-رئيس-الإمارات-على-جهود-الوساطة-في-حل-القضايا-الإنسانية-1068884680.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يلقي خطابا في أسبوع الطاقة الروسي قبل التوجه لأستانا
12:21 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
كشف السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث في أسبوع الطاقة الروسي يوم غد الأربعاء، معتبرا "هذا الحدث مهم للغاية، وسيكون الخطاب مثيرا للاهتمام".
وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "غدًا سيتحدث الرئيس في أسبوع الطاقة الروسي، وكما هو الحال دائمًا، يعد حدثا تمثيليا مهما للغاية، هناك ضيوف أجانب بالطبع وممثلو تجمع روسيا للوقود والطاقة، خطاب الرئيس دائمًا ما يكون أكثر من مثير للاهتمام في هذا الحدث، أكرر مرة أخرى الحدث سنوي".
وصرح بيسكوف أن الرئيس بوتين سيغادر متوجها إلى أستانا يوم غد الأربعاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات حيث يمتد جدول أعماله هناك ليومي الخميس والجمعة.
غدا، ليلا، وبعد سلسلة كاملة من الاتصالات والاجتماعات والمؤتمرات غير العامة، سيتوجه الرئيس إلى أستانا، حيث سيعمل يومي الخميس والجمعة.
ومن المقرر أن يلتقي بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس المقبل لبحث العلاقات بين البلدين والملف الأوكراني.
ووافقت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +"، في 5 أكتوبر/تشرين الأول، رسميا، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، بعد توصية اللجنة الوزارية الصادرة في وقت سابق من اليوم.
ويعد هذا أكبر تخفيض للإنتاج
من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها منذ عام 2020 عندما انهارت الأسعار إلى مستويات تاريخية في خضم جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، يعتقد أن تأثيره سيكون أقل مما يوحي به الرقم الكبير.
ويرجع محللون التأثير المحدود المتوقع إلى حقيقة أن العديد من الدول الأعضاء تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها الإنتاجية المقررة، مما يعني أنها ستكون بالفعل ملتزمة بحدودها الجديدة دون الحاجة إلى خفض فعلي في الإنتاج.