https://sputnikarabic.ae/20221011/بومبيو-يقول-إن-تصريحات-بايدن-عن-نهاية-العالم-متهورة-وتشكل-خطرا-رهيبا-على-الأمريكيين-1068881645.html

بومبيو يقول إن تصريحات بايدن عن "نهاية العالم" متهورة وتشكل خطرا رهيبا على الأمريكيين

بومبيو يقول إن تصريحات بايدن عن "نهاية العالم" متهورة وتشكل خطرا رهيبا على الأمريكيين

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من اندلاع "هرمغدون" (نهاية العالم) نووي محتمل يواجه العالم، "يمثل خطرا على... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T10:47+0000

2022-10-11T10:47+0000

2022-10-11T10:47+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065526350_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_be7610784e4f5b1848a775c78ecfcd0d.jpg

وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "عندما تسمع الرئيس وهو يتحدث عن "هرمغدون" بشكل عشوائي - كفكرة عشوائية خلال حفل لجمع تبرعات، فإن هذا يمثل خطرا رهيبا على الشعب الأمريكي، إذا كان يعتقد حقا أنه يجب أن يتحدث إلينا بطريقة جادة"، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.وفي يوم الخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "أعرف بوتين جيدا إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الجمعة الماضي، إن تصريحات بايدن لا تستند إلى بيانات جديدة من جهاز المخابرات الأمريكية، الذي لم ير حتى الآن أي مؤشر على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221009/البيت-الأبيض-يوضح-تصريح-بايدن-بشأن-نهاية-العالم-1068800719.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم