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https://sputnikarabic.ae/20221011/بومبيو-يقول-إن-تصريحات-بايدن-عن-نهاية-العالم-متهورة-وتشكل-خطرا-رهيبا-على-الأمريكيين-1068881645.html
بومبيو يقول إن تصريحات بايدن عن "نهاية العالم" متهورة وتشكل خطرا رهيبا على الأمريكيين
بومبيو يقول إن تصريحات بايدن عن "نهاية العالم" متهورة وتشكل خطرا رهيبا على الأمريكيين
قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من اندلاع "هرمغدون" (نهاية العالم) نووي محتمل يواجه العالم، "يمثل خطرا على... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:47+0000
2022-10-11T10:47+0000
جو بايدن
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وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "عندما تسمع الرئيس وهو يتحدث عن "هرمغدون" بشكل عشوائي - كفكرة عشوائية خلال حفل لجمع تبرعات، فإن هذا يمثل خطرا رهيبا على الشعب الأمريكي، إذا كان يعتقد حقا أنه يجب أن يتحدث إلينا بطريقة جادة"، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.وفي يوم الخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "أعرف بوتين جيدا إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الجمعة الماضي، إن تصريحات بايدن لا تستند إلى بيانات جديدة من جهاز المخابرات الأمريكية، الذي لم ير حتى الآن أي مؤشر على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221009/البيت-الأبيض-يوضح-تصريح-بايدن-بشأن-نهاية-العالم-1068800719.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بومبيو يقول إن تصريحات بايدن عن "نهاية العالم" متهورة وتشكل خطرا رهيبا على الأمريكيين

10:47 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
© AFP 2022 / BRANDON BELL
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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إن تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من اندلاع "هرمغدون" (نهاية العالم) نووي محتمل يواجه العالم، "يمثل خطرا على أمريكا ومواطنيها".
وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "عندما تسمع الرئيس وهو يتحدث عن "هرمغدون" بشكل عشوائي - كفكرة عشوائية خلال حفل لجمع تبرعات، فإن هذا يمثل خطرا رهيبا على الشعب الأمريكي، إذا كان يعتقد حقا أنه يجب أن يتحدث إلينا بطريقة جادة"، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
ووصف السياسي الأمريكي تصريحات بايدن بأنها "متهورة"، وتشير إلى أنها "واحدة من أعظم إخفاقات السياسة الخارجية في العقود الماضية".
وفي يوم الخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تصريح فاجأ عددا من المسؤولين الأمريكيين، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2022
البيت الأبيض يوضح تصريح بايدن بشأن "نهاية العالم"‏
9 أكتوبر, 14:02 GMT
وذكر الرئيس الأمريكي، في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "أعرف بوتين جيدا إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية لأن جيشه قد يمكننا القول إنه ضعيف الأداء بشكل كبير".
واعتبر بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمغدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الجمعة الماضي، إن تصريحات بايدن لا تستند إلى بيانات جديدة من جهاز المخابرات الأمريكية، الذي لم ير حتى الآن أي مؤشر على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.
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