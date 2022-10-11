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https://sputnikarabic.ae/20221011/بيسكوف-الغرب-يواصل-كيل-الاتهامات-لروسيا-ويتجاهل-تماما-جرائم-نظام-كييف-1068891911.html
بيسكوف... الغرب يواصل كيل الاتهامات لروسيا ويتجاهل تماما جرائم نظام كييف
بيسكوف... الغرب يواصل كيل الاتهامات لروسيا ويتجاهل تماما جرائم نظام كييف
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يدين ويتهم روسيا، ويغض النظر عن جرائم نظام كييف ويتجاهلها تماما. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:09+0000
2022-10-11T13:09+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يواصل [الغرب] إلقاء اللوم، وإدانة روسيا بكل شيء، ولا يلاحظ بأي حال جرائم نظام كييف، يتغاضى عما يفعله، ويتجاهل تمامًا ما يفعله هذا النظام مع السكان الذين يعيشون في تلك الأراضي التي أصبحت بالفعل جزءًا من روسيا. وجميع هذه الجرائم يفضلون عدم ملاحظتها".وحول المدة التي يمكن أن يستمر الغرب [إدانة روسيا]، أجاب بيسكوف: "عليك أن تسألهم عن هذا".هذا، ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح أمس الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.كما تهدف العملية إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الدفاع-الروسية-تعلن-إصابة-كل-المرافق-المستهدفة-بالهجوم-على-أوكرانيا-وتحقيق-الهدف-1068831463.html
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دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا
دميتري بيسكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف... الغرب يواصل كيل الاتهامات لروسيا ويتجاهل تماما جرائم نظام كييف

13:09 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يدين ويتهم روسيا، ويغض النظر عن جرائم نظام كييف ويتجاهلها تماما.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يواصل [الغرب] إلقاء اللوم، وإدانة روسيا بكل شيء، ولا يلاحظ بأي حال جرائم نظام كييف، يتغاضى عما يفعله، ويتجاهل تمامًا ما يفعله هذا النظام مع السكان الذين يعيشون في تلك الأراضي التي أصبحت بالفعل جزءًا من روسيا. وجميع هذه الجرائم يفضلون عدم ملاحظتها".
وحول المدة التي يمكن أن يستمر الغرب [إدانة روسيا]، أجاب بيسكوف: "عليك أن تسألهم عن هذا".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إصابة كل المرافق المستهدفة بالضربات على أوكرانيا وتحقيق الهدف
أمس, 10:44 GMT
هذا، ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح أمس الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.
كما تهدف العملية إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:21 GMT
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