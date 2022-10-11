https://sputnikarabic.ae/20221011/تدهور-حالة-حارس-الأمن-الإسرائيلي-المصاب-في-هجوم-شعفاط-1068874820.html
تدهور حالة حارس الأمن الإسرائيلي المصاب في هجوم شعفاط
تدهور حالة حارس الأمن الإسرائيلي المصاب في هجوم شعفاط
سجل الأطباء في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلية، تدهورا جديدا في الحالة الصحية لحارس أمن أصيب في إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري مساء السبت الماضي. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:03+0000
2022-10-11T09:03+0000
2022-10-11T09:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت المستشفى الكائنة بالقدس في بيان، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حالة المصاب دافيد موريل، الذي أصيب في هجوم شعفاط، غير مستقرة ولا تزال صعبة".وأوضحت أنه تم تخدير موريل وربطه بأجهزة التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة.وهاجر ديفيد إلى إسرائيل من البرازيل في عام 2017، وخدم في الجيش الإسرائيلي وبعد انتهاء فترة خدمته بدأ العمل كحارس، واسمه الكامل هو حاييم دافيد بن إستر، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".وأطلق الفلسطيني عدي التميمي (22 عاما) سبع رصاصات من مسدس كان يحمله على حاجز شعفاط مساء السبت، ما أسفر عن مقتل المجندة الإسرائيلية "نوعا لازار"، وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.ولليوم الرابع، تواصل قوات كبيرة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك) البحث عن التميمي بما في ذلك عبر اقتحام مخيم شعفاط بأعداد كبيرة.وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد علقت على فيديو الهجوم على حاجز شعفاط بالقول إنه يظهر فشل القوات الإسرائيلية الموجودة في المكان.وقالت الصحيفة: "أظهر فيديو إطلاق النار على الحاجز قرب مخيم شعفاط، والذي أسفر عن مقتل مجندة وإصابة حارس أمن، أن مطلق النار الفلسطيني أصاب القوة من مسافة صفر وهرب منها، دون أن يصاب بأذى".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تدهور حالة حارس الأمن الإسرائيلي المصاب في هجوم شعفاط
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سجل الأطباء في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلية، تدهورا جديدا في الحالة الصحية لحارس أمن أصيب في إطلاق نار على حاجز شعفاط العسكري مساء السبت الماضي.
وقالت المستشفى الكائنة بالقدس في بيان، نقلته صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "حالة المصاب دافيد موريل، الذي أصيب في هجوم شعفاط، غير مستقرة ولا تزال صعبة".
وأوضحت أنه تم تخدير موريل وربطه بأجهزة التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة.
وهاجر ديفيد إلى إسرائيل من البرازيل في عام 2017، وخدم في الجيش الإسرائيلي وبعد انتهاء فترة خدمته بدأ العمل كحارس، واسمه الكامل هو حاييم دافيد بن إستر، وفق صحيفة
"يسرائيل هيوم".
وأطلق الفلسطيني عدي التميمي
(22 عاما) سبع رصاصات من مسدس كان يحمله على حاجز شعفاط مساء السبت، ما أسفر عن مقتل المجندة الإسرائيلية "نوعا لازار"، وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار.
ولليوم الرابع، تواصل قوات كبيرة من الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (شاباك) البحث عن التميمي بما في ذلك عبر اقتحام مخيم شعفاط بأعداد كبيرة.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد علقت على فيديو الهجوم على حاجز شعفاط بالقول إنه يظهر فشل القوات الإسرائيلية الموجودة في المكان.
وقالت الصحيفة: "أظهر فيديو إطلاق النار على الحاجز قرب مخيم شعفاط، والذي أسفر عن مقتل مجندة وإصابة حارس أمن، أن مطلق النار الفلسطيني أصاب القوة من مسافة صفر وهرب منها، دون أن يصاب بأذى".