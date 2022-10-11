https://sputnikarabic.ae/20221011/تركيا-تدعو-إلى-سرعة-وقف-إطلاق-النار-لحل-الأزمة-الأوكرانية-وتحذر-من-أسلحة-أكثر-ضررا-خلال-الشتاء--1068887706.html
تركيا تدعو إلى سرعة وقف إطلاق النار لحل الأزمة الأوكرانية وتحذر من أسلحة "أكثر ضررا" خلال الشتاء
تركيا تدعو إلى سرعة وقف إطلاق النار لحل الأزمة الأوكرانية وتحذر من أسلحة "أكثر ضررا" خلال الشتاء
دعت تركيا إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وتحقيق "سلام عادل" يقوم على أساس وحدة أراضي أوكرانيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T12:45+0000
2022-10-11T12:45+0000
2022-10-11T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة متلفزة قال فيها: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. كلما تم ذلك في موعد أقرب، كان أفضل".وأضاف: "يجب أن تبدأ عملية تضمن حدود أوكرانيا وسلامة أراضيها. من دون وقف إطلاق النار، لا يمكن الحديث عن هذه القضايا بطريقة صحية: وقف إطلاق نار قابل للتطبيق وسلام عادل".وتتمتع تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي حاولت أن تبقى محايدة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعلاقات جيدة مع جارتيها المطلتين على البحر الأسود.
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تدعو إلى سرعة وقف إطلاق النار لحل الأزمة الأوكرانية وتحذر من أسلحة "أكثر ضررا" خلال الشتاء
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دعت تركيا إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وتحقيق "سلام عادل" يقوم على أساس وحدة أراضي أوكرانيا.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة متلفزة
قال فيها: "يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. كلما تم ذلك في موعد أقرب، كان أفضل".
وأضاف: "مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني، يزداد الوضع سوءًا وتعقيدًا للأسف".
ودعا إلى تحقيق "سلام عادل" يقوم على أساس وحدة أراضي أوكرانيا، قائلًا: "يجب أن تحصل أوكرانيا على سلام عادل. أين تجري الحرب؟ تجري على الأراضي الأوكرانية".
وأضاف: "يجب أن تبدأ عملية تضمن حدود أوكرانيا وسلامة أراضيها. من دون وقف إطلاق النار، لا يمكن الحديث عن هذه القضايا بطريقة صحية: وقف إطلاق نار قابل للتطبيق وسلام عادل".
وقال: "نحن خائفون من أن الأزمة ستطول، ومن أن هناك الكثير من الضحايا سيسقطون بسبب طول أمدها. الشتاء قادم وسيزيد الأمور صعوبة، وسيؤدي لاستخدام أسلحة مختلفة أكثر ضررا".
وتتمتع تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي حاولت أن تبقى محايدة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعلاقات جيدة مع جارتيها المطلتين على البحر الأسود.