https://sputnikarabic.ae/20221011/تسلسل-زمني-لتجارب-كوريا-الشمالية-النووية-1068877406.html
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية
أجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية في السابق، حسبما يقول موقع "مبادرة التهديد النووي"، الذي أوضح أنها انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لمواصلة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:15+0000
2022-10-11T09:15+0000
2022-10-11T09:15+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068876170_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_d3f277105f282ec1a7b53082c9a5872d.png
ولفت الموقع إلى أن أول تجارب كوريا الشمالية النووية كانت منذ نحو 16 عاما، وأورد تسلسلا زمنيا لتجاربها النووية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068876170_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_aa94b48b0a15b9186a14ffa139cf437c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية
تابعنا عبر
أجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية في السابق، حسبما يقول موقع "مبادرة التهديد النووي"، الذي أوضح أنها انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لمواصلة تجاربها الذرية وامتلاك ترسانة متطورة من القنابل.
ولفت الموقع إلى أن أول تجارب كوريا الشمالية النووية كانت منذ نحو 16 عاما، وأورد تسلسلا زمنيا لتجاربها النووية.