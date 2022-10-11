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https://sputnikarabic.ae/20221011/تسلسل-زمني-لتجارب-كوريا-الشمالية-النووية-1068877406.html
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية
أجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية في السابق، حسبما يقول موقع "مبادرة التهديد النووي"، الذي أوضح أنها انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لمواصلة... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك
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ولفت الموقع إلى أن أول تجارب كوريا الشمالية النووية كانت منذ نحو 16 عاما، وأورد تسلسلا زمنيا لتجاربها النووية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية

09:15 GMT 11.10.2022
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أجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية في السابق، حسبما يقول موقع "مبادرة التهديد النووي"، الذي أوضح أنها انسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لمواصلة تجاربها الذرية وامتلاك ترسانة متطورة من القنابل.
ولفت الموقع إلى أن أول تجارب كوريا الشمالية النووية كانت منذ نحو 16 عاما، وأورد تسلسلا زمنيا لتجاربها النووية.
تسلسل زمني لتجارب كوريا الشمالية النووية - سبوتنيك عربي
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