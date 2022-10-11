https://sputnikarabic.ae/20221011/تضرر-قرابة-مليون-شخص-من-الفيضانات-في-جنوب-السودان-1068906332.html

تضرر قرابة مليون شخص من الفيضانات في جنوب السودان

تضرر قرابة مليون شخص من الفيضانات في جنوب السودان

كشفت وكالة الاستجابة للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 909 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان، وهو ما يزيد بأكثر من الضعفين عن... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T16:50+0000

2022-10-11T16:50+0000

2022-10-11T16:50+0000

أخبار جنوب السودان

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وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في مذكرة إحاطة، أن جنوب السودان يعاني من أربع سنوات متتالية من الفيضانات، حيث أثرت الكارثة الآن على تسع ولايات من أصل عشر ولايات.وأضاف المكتب: "أفادت التقارير أن الفيضانات دمرت الماشية والمحاصيل وجرفت الطرق والجسور ودمرت المنازل والمدارس والمرافق الصحية وأغرقت الآبار والمراحيض، مما أدى إلى تلويث مصادر المياه وخطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه".في ولاية الوحدة الغنية بالنفط - وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا - اخترق ارتفاع منسوب المياه السدود في مكانين يوم الأحد، مما يهدد بغمر مخيمات النازحين داخليا وكذلك قاعدة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.في ولاية غرب بحر الغزال، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جسر رئيسي، وقطعت شحنات المساعدات الضرورية للسكان الذين يعانون بالفعل.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "الجهود جارية على مدار الساعة لإصلاح المناطق المطلوبة ومراقبة أي مناطق معرضة للخطر قبل حدوث مزيد من الخروقات".في التحديث السابق الذي صدر الشهر الماضي، قدرت وكالة الأمم المتحدة أن نحو 386 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات في سبع ولايات.يعيش أربعة من كل خمسة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة في "فقر مدقع"، وفقا لأرقام البنك الدولي لعام 2018، ويعاني ما يقرب من ثلثي سكانها من الجوع الشديد.منذ الاستقلال عن السودان في عام 2011، كانت الأمة في خضم أزمة اقتصادية وسياسية مزمنة، وتكافح من أجل التعافي من آثار الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات وخلفت ما يقرب من 400 ألف قتيل.

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