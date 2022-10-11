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https://sputnikarabic.ae/20221011/تطور-الصراع-في-أوكرانيا-وحاجة-أمريكا-إليه-1068893922.html
تطور الصراع في أوكرانيا وحاجة أمريكا إليه
تطور الصراع في أوكرانيا وحاجة أمريكا إليه
كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن تطور الصراع في أوكرانيا سيعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى استمراره، وليس على نية أوكرانيا في القتال حتى... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:51+0000
2022-10-11T13:51+0000
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وفقًا للصحيفة، أصبح الصراع الروسي الأوكراني غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد. وقد يكون تطورها مختلفًا تمامًا إذا بذلت الولايات المتحدة جهودًا لتأسيس عملية التفاوض.وأضاف كاتب المقال أن "الأوكرانيين والروس والأوروبيين العاديين يعانون من عواقب الصراع".في وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن شركات الطاقة الأمريكية تستخدم الصراع لتحقيق الثراء، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي مشاكل خطيرة بسبب أزمة الطاقة.
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تطور الصراع في أوكرانيا وحاجة أمريكا إليه

13:51 GMT 11.10.2022
© Sputnikغلوبال تايمز: يعتمد تطور الصراع في أوكرانيا على ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إليه للاستمرار
غلوبال تايمز: يعتمد تطور الصراع في أوكرانيا على ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إليه للاستمرار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
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كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن تطور الصراع في أوكرانيا سيعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى استمراره، وليس على نية أوكرانيا في القتال حتى آخر أوكراني.
وفقًا للصحيفة، أصبح الصراع الروسي الأوكراني غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد. وقد يكون تطورها مختلفًا تمامًا إذا بذلت الولايات المتحدة جهودًا لتأسيس عملية التفاوض.

"يبدو أن الصراع نفسه قد تحول من برميل بارود إلى مفاعل نووي بسبب قوى معينة... من بينها الخطاب الراديكالي للرئيس الأمريكي جو بايدن حول ما يسمى بتهديد هرمجغدون... الولايات المتحدة تستمتع بتصعيد الحرب. لا يعتمد تطور الصراع على الإطلاق على ما إذا كانت أوكرانيا تنوي حقاً القتال حتى آخر أوكراني، بل على ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى مواصلة الصارع".

وأضاف كاتب المقال أن "الأوكرانيين والروس والأوروبيين العاديين يعانون من عواقب الصراع".
في وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن شركات الطاقة الأمريكية تستخدم الصراع لتحقيق الثراء، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي مشاكل خطيرة بسبب أزمة الطاقة.
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