https://sputnikarabic.ae/20221011/تظاهر-مئات-المهاجرين-غير-النظاميين-ضد-إجراءات-الترحيل-جنوب-المكسيك-1068868123.html
تظاهر مئات المهاجرين غير النظاميين ضد إجراءات الترحيل جنوب المكسيك
تظاهر مئات المهاجرين غير النظاميين ضد إجراءات الترحيل جنوب المكسيك
تظاهر المئات من المهاجرين غير النظاميين في بلدة تاباتشولا في تشياباس جنوب المكسيك، ضد إجراءات الترحيل في الفترة الأخيرة. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T04:31+0000
2022-10-11T04:31+0000
2022-10-11T04:31+0000
أخبار المكسيك
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وحسب وسائل إعلام محلية، فقد باشرت السلطات المكسيكية ترحيل المئات من المهاجرين غير النظاميين إلى غواتيمالا ممن لا يستجيبون لشروط اللجوء، ما أثار حفيظة مجموعات كبيرة منهم تظاهرت أمام مكاتب الهجرة المنتشرة بالولاية الحدودية.وأوضحت المصادر ذاتها، أن غالبية هؤلاء المهاجرين ينحدرون من أمريكا الوسطى وقد ولجوا التراب المكسيكي بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب.من جهته، ذكر المعهد المكسيكي للهجرة، في بيان، أن الخطوة تأتي في ظل استمرار توافد آلاف المهاجرين غير النظاميين على الجنوب المكسيكي ممن يصيرون عرضة للابتزاز والعنف أو الموت على يد الشبكات الإجرامية.كما أكد أن نسبة كبيرة منهم لا يتوفرون على الشروط الضرورية للحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة أو التأشيرات الإنسانية. موضحا أن عمليات الترحيل تجنبهم طريقا صعبة ومحفوفة بالمخاطر صوب الولايات المتحدة.وتشهد المنطقة تدفقات هجرة قياسية إلى الولايات المتحدة، حيث اعترضت سلطات الجمارك وحماية الحدود أكثر من 2.15 مليون شخص في السنة المالية التي بدأت في أكتوبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221002/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-مروحية-تابعة-للبحرية-جنوب-المكسيك-1068496520.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
تظاهر مئات المهاجرين غير النظاميين ضد إجراءات الترحيل جنوب المكسيك
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تظاهر المئات من المهاجرين غير النظاميين في بلدة تاباتشولا في تشياباس جنوب المكسيك، ضد إجراءات الترحيل في الفترة الأخيرة.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد باشرت السلطات المكسيكية ترحيل المئات من المهاجرين غير النظاميين إلى غواتيمالا ممن لا يستجيبون لشروط اللجوء، ما أثار حفيظة مجموعات كبيرة منهم تظاهرت أمام مكاتب الهجرة المنتشرة بالولاية الحدودية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن غالبية هؤلاء المهاجرين ينحدرون من أمريكا الوسطى
وقد ولجوا التراب المكسيكي بطريقة غير نظامية عن طريق التهريب.
من جهته، ذكر المعهد المكسيكي للهجرة، في بيان، أن الخطوة تأتي في ظل استمرار توافد آلاف المهاجرين
غير النظاميين على الجنوب المكسيكي ممن يصيرون عرضة للابتزاز والعنف أو الموت على يد الشبكات الإجرامية.
كما أكد أن نسبة كبيرة منهم لا يتوفرون على الشروط الضرورية للحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة أو التأشيرات الإنسانية. موضحا أن عمليات الترحيل تجنبهم طريقا صعبة ومحفوفة بالمخاطر صوب الولايات المتحدة.
وتشهد المنطقة تدفقات هجرة قياسية إلى الولايات المتحدة، حيث اعترضت سلطات الجمارك وحماية الحدود أكثر من 2.15 مليون شخص في السنة المالية التي بدأت في أكتوبر الماضي.