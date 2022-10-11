https://sputnikarabic.ae/20221011/تعاون-روسي-سوري-في-مجال-الرعاية-الصحية-1068879786.html
تعاون روسي سوري في مجال الرعاية الصحية
تعاون روسي سوري في مجال الرعاية الصحية
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن بلاده وسوريا تخططان لتطوير التعاون في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومسببات الأمراض وتحورات فيروس كورونا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T10:12+0000
2022-10-11T10:12+0000
2022-10-11T10:12+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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تصريحات وزير الصحة الروسي جاءت في المؤتمر الصحي الدولي الروسي السوري.وفي إطار المؤتمر، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة سيتشينوف وجامعة دمشق، وأوضح الوزير أنه في المستقبل القريب، سيأتي 12 متخصصا من سوريا إلى روسيا للتدريب ولتبادل المعرفة.هذا وتستضيف جامعة موسكو الطبية الحكومية وجامعة سيتشنوف التابعة لوزارة الصحة والمعهد العلمي الحكومي "معهد أبحاث أمراض العيون" التابع لوزارة التعليم والعلوم، المؤتمر الطبي الروسي السوري الأول "طريق ابن سينا"، في الفترة الممتدة من 11 ولغاية 17 أكتوبر/تشرين الأول.وتم تنظيم الحدث برعاية وزارة الصحة الروسية ووزارتي التعليم العالي في كلا البلدين وجامعة دمشق وسيتشنوف.ويتضمن برنامج المؤتمر تقارير عن القضايا الصحية الموضعية في مجال طب العيون وطب الأطفال والأورام، وسيتم عرض عمليات الجراحة الحية في مجال طب العيون والأورام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
تعاون روسي سوري في مجال الرعاية الصحية
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن بلاده وسوريا تخططان لتطوير التعاون في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومسببات الأمراض وتحورات فيروس كورونا.
تصريحات وزير الصحة الروسي جاءت في المؤتمر الصحي الدولي الروسي السوري.
وفي إطار المؤتمر، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة سيتشينوف وجامعة دمشق، وأوضح الوزير أنه في المستقبل القريب، سيأتي 12 متخصصا من سوريا إلى روسيا للتدريب ولتبادل
المعرفة.
هذا وتستضيف جامعة موسكو الطبية الحكومية وجامعة سيتشنوف التابعة لوزارة الصحة والمعهد العلمي الحكومي "معهد أبحاث أمراض العيون" التابع لوزارة التعليم والعلوم، المؤتمر الطبي الروسي السوري الأول "طريق ابن سينا"، في الفترة الممتدة من 11 ولغاية 17 أكتوبر/تشرين الأول.
حيث يقام هذا المؤتمر بهدف تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين، وتبادل الخبرات بين المتخصصين من البلدين.
وتم تنظيم الحدث برعاية وزارة الصحة الروسية ووزارتي التعليم العالي في كلا البلدين وجامعة دمشق وسيتشنوف.
ويتضمن برنامج المؤتمر تقارير عن القضايا الصحية الموضعية في مجال طب العيون وطب الأطفال والأورام، وسيتم عرض عمليات الجراحة الحية في مجال طب العيون والأورام.