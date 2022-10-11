تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:44 GMT 11.10.2022
أبلغت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعات كييف وأوديسا وفينيتسا وجيتومير وزابوروجيه ومدينتي كريفوي روغ وريفنا
06:12 GMT 11.10.2022
05:38 GMT 11.10.2022
حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، واشنطن والعواصم الغربية من خطر التصعيد غير المنضبط، مؤكدا تورط الولايات المتحدة وأوروبا في الصراع حول أوكرانيا.
05:37 GMT 11.10.2022
05:37 GMT 11.10.2022
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تفرض عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بالأراضي التي انضمت إلى روسيا.
05:36 GMT 11.10.2022
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
05:36 GMT 11.10.2022
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف في الجمهورية بصاروخين "هيمارس".