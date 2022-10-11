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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221011/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068868770.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T05:59+0000
2022-10-11T05:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:59 GMT 11.10.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:44 GMT 11.10.2022
أبلغت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في مقاطعات كييف وأوديسا وفينيتسا وجيتومير وزابوروجيه ومدينتي كريفوي روغ وريفنا
06:12 GMT 11.10.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار تدوي من جديد في جميع أنحاء أوكرانيا
06:11 GMT
05:38 GMT 11.10.2022
ريابكوف: الصدام المباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يصب في مصلحة موسكو
حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، واشنطن والعواصم الغربية من خطر التصعيد غير المنضبط، مؤكدا تورط الولايات المتحدة وأوروبا في الصراع حول أوكرانيا.
05:37 GMT 11.10.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
إعلام يكشف المخططات الحقيقية للولايات المتحدة في أوكرانيا
04:18 GMT
05:37 GMT 11.10.2022
نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة ضد 75 شخصا روسيا
قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية، نانايا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تفرض عقوبات على 51 روسيا آخرين، و24 مسؤولًا مرتبطين بالأراضي التي انضمت إلى روسيا.
05:36 GMT 11.10.2022
الخارجية الروسية: روسيا لا تهدد أحدا باستخدام الأسلحة النووية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، ففي العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي، في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.
05:36 GMT 11.10.2022
القوات الأوكرانية تقصف مدينة ستاخانوف في جمهورية لوغانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ستاخانوف في الجمهورية بصاروخين "هيمارس".
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