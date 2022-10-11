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https://sputnikarabic.ae/20221011/تقرير-إعلامي-يظهر-عدم-مقدرة-أوروبا-على-رفض-مصادر-الطاقة-الروسية-1068893952.html
تقرير إعلامي يظهر عدم مقدرة أوروبا على رفض مصادر الطاقة الروسية
تقرير إعلامي يظهر عدم مقدرة أوروبا على رفض مصادر الطاقة الروسية
أشار تقرير إعلامي إلى أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من رغبته في التخلي عن موارد الطاقة الروسية إلى أنه لا يزال يعتبر المشتري الرئيسي لها. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:35+0000
2022-10-11T13:35+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير نشره موقع businessinsider، مستندا لمركز أبحاث الطاقة CREA، فقد أنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو على واردات الطاقة من روسيا منذ فبراير/ شباط.بينما تراجعت المشتريات بنسبة 50 في المئة من مارس/ آذار إلى نهاية سبتمبر/ أيلول.هذا وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة والتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير قدراتها التنافسية، والتي أثرت أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد. كما وتواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا منذ عقود.
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اقتصاد
اقتصاد

تقرير إعلامي يظهر عدم مقدرة أوروبا على رفض مصادر الطاقة الروسية

13:35 GMT 11.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من رغبته في التخلي عن موارد الطاقة الروسية إلى أنه لا يزال يعتبر المشتري الرئيسي لها.
وبحسب تقرير نشره موقع businessinsider، مستندا لمركز أبحاث الطاقة CREA، فقد أنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو على واردات الطاقة من روسيا منذ فبراير/ شباط.
بينما تراجعت المشتريات بنسبة 50 في المئة من مارس/ آذار إلى نهاية سبتمبر/ أيلول.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع عائدات أسعار الوقود يعني أن عائدات روسيا من الطاقة أعلى بكثير من أرقام العام الماضي على الرغم من انخفاض الصادرات.

هذا وتواجه الدول الغربية ارتفاعا في أسعار الطاقة والتضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي.
وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير قدراتها التنافسية، والتي أثرت أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد. كما وتواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا منذ عقود.
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