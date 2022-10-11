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https://sputnikarabic.ae/20221011/تقرير-يحذر-من-خطر-أشد-فتكا-بالبشر-من-السرطان-ويهدد-بزوال-الحياة-في-مناطق-بأكملها-1068879476.html
تقرير يحذر من خطر أشد فتكا بالبشر من السرطان ويهدد بزوال الحياة في مناطق بأكملها
تقرير يحذر من خطر أشد فتكا بالبشر من السرطان ويهدد بزوال الحياة في مناطق بأكملها
حذر تقرير من إعداد الأمم المتحدة والصليب الأحمر، من أن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T09:53+0000
2022-10-11T09:53+0000
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أشارت المنظمتان إلى أنه نظرا للتطور الحالي للمناخ "قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية" للإنسان خلال العقود المقبلة و"تتسبب بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح"، خصوصا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا.وطرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خمس خطوات رئيسية للمساعدة في مكافحة تأثير موجات الحر الشديدة، تشمل توفير معلومات مبكرة لمساعدة الأفراد والسلطات على الاستجابة في الوقت المناسب، وإيجاد طرق جديدة لتمويل الإجراءات على المستوى المحلي.ولفت التقرير إلى أن العمال الزراعيين والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض وللوفاة.وتضم المقترحات أيضا اختبار منظمات إنسانية مزيدا من المآوي "الملائمة حراريا" بحالات الطوارئ و"مراكز تبريد"، مع حث المجتمعات المحلية على تغيير تخطيطها الإنمائي لمراعاة الآثار المحتملة للحر الشديد.
https://sputnikarabic.ae/20220909/حر-شديد-وجفاف-ووفيات-آثار-مدمرة-تهدد-الشرق-الأوسط-بسبب-الاحتباس-الحراري-1067523468.html
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تقرير يحذر من خطر أشد فتكا بالبشر من السرطان ويهدد بزوال الحياة في مناطق بأكملها

09:53 GMT 11.10.2022
© AFP 2022 / Ramon van Flymenرجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022.
رجل يضع كريم واقي الشمس على الشاطئ في زاندفورت في 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Ramon van Flymen
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حذر تقرير من إعداد الأمم المتحدة والصليب الأحمر، من أن مناطق كاملة ستصبح غير صالحة للحياة خلال العقود المقبلة بسبب موجات الحر التي يزداد تواترها وشدّتها.
أشارت المنظمتان إلى أنه نظرا للتطور الحالي للمناخ "قد تبلغ موجات الحر أو حتى تتخطى الحدود الفيزيولوجية والاجتماعية" للإنسان خلال العقود المقبلة و"تتسبب بمعاناة واسعة النطاق وبخسارة أرواح"، خصوصا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وجنوب آسيا وجنوب غرب آسيا.
امرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
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وقال التقرير: "يُحتمل أيضا أن يكون هناك مستويات من الحر الشديد يستحيل عمليا على المجتمعات بعدها أن تتكيف معها".

وطرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خمس خطوات رئيسية للمساعدة في مكافحة تأثير موجات الحر الشديدة، تشمل توفير معلومات مبكرة لمساعدة الأفراد والسلطات على الاستجابة في الوقت المناسب، وإيجاد طرق جديدة لتمويل الإجراءات على المستوى المحلي.
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وأضاف التقرير أن "معدلات الوفيات المستقبلية المتوقعة من الحر الشديد مرتفعة بشكل صادم - مقارنة بالحجم بالوفيات الناجمة عن جميع أنواع السرطان وجميع الأمراض المعدية بحلول نهاية القرن - وغير متساوية بشكل صادم".
ولفت التقرير إلى أن العمال الزراعيين والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض وللوفاة.
وتضم المقترحات أيضا اختبار منظمات إنسانية مزيدا من المآوي "الملائمة حراريا" بحالات الطوارئ و"مراكز تبريد"، مع حث المجتمعات المحلية على تغيير تخطيطها الإنمائي لمراعاة الآثار المحتملة للحر الشديد.
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