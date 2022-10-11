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https://sputnikarabic.ae/20221011/حميدتي-يلتقي-الآلية-الثلاثية-ويبحث-معها-التطورات-السياسية-في-السودان-1068882673.html
حميدتي يلتقي بـ"الآلية الثلاثية" ويبحث معها التطورات السياسية في السودان
حميدتي يلتقي بـ"الآلية الثلاثية" ويبحث معها التطورات السياسية في السودان
استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الآلية الثلاثية العاملة في السودان. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:07+0000
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أخبار السودان اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، التقى حميدتي أمس الاثنين، "الآلية الثلاثية التي تضم رئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة فولكر بيرتس، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، وممثل مبعوث الإيقاد محمد يونس".وتركز اللقاء وفقا للوكالة السودانية حول "بحث التطورات السياسية التي تشهدها البلاد والجهود المبذولة بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.وثمّن حميدتي "جهود الآلية الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية السودانية"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى حل من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية".طالع أيضا: الآلية الثلاثية: سنواصل تسهيل المحادثات بين السودانيين رغم انسحاب الجيش حتى الوصول لاتفاق
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

حميدتي يلتقي بـ"الآلية الثلاثية" ويبحث معها التطورات السياسية في السودان

11:07 GMT 11.10.2022
© AP Photo / Uncreditedقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Uncredited
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استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الآلية الثلاثية العاملة في السودان.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، التقى حميدتي أمس الاثنين، "الآلية الثلاثية التي تضم رئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة فولكر بيرتس، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، وممثل مبعوث الإيقاد محمد يونس".
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وتركز اللقاء وفقا للوكالة السودانية حول "بحث التطورات السياسية التي تشهدها البلاد والجهود المبذولة بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وثمّن حميدتي "جهود الآلية الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية السودانية"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى حل من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية".
طالع أيضا: الآلية الثلاثية: سنواصل تسهيل المحادثات بين السودانيين رغم انسحاب الجيش حتى الوصول لاتفاق
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