https://sputnikarabic.ae/20221011/حميدتي-يلتقي-الآلية-الثلاثية-ويبحث-معها-التطورات-السياسية-في-السودان-1068882673.html
حميدتي يلتقي بـ"الآلية الثلاثية" ويبحث معها التطورات السياسية في السودان
حميدتي يلتقي بـ"الآلية الثلاثية" ويبحث معها التطورات السياسية في السودان
استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الآلية الثلاثية العاملة في السودان. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T11:07+0000
2022-10-11T11:07+0000
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العالم العربي
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ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا، التقى حميدتي أمس الاثنين، "الآلية الثلاثية التي تضم رئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة فولكر بيرتس، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، وممثل مبعوث الإيقاد محمد يونس".وتركز اللقاء وفقا للوكالة السودانية حول "بحث التطورات السياسية التي تشهدها البلاد والجهود المبذولة بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.وثمّن حميدتي "جهود الآلية الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية السودانية"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى حل من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية".طالع أيضا: الآلية الثلاثية: سنواصل تسهيل المحادثات بين السودانيين رغم انسحاب الجيش حتى الوصول لاتفاق
https://sputnikarabic.ae/20220612/ماذا-بعد-فشل-الآلية-الثلاثية-في-استكمال-الحوار-الوطني-بالسودان-1063492654.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
حميدتي يلتقي بـ"الآلية الثلاثية" ويبحث معها التطورات السياسية في السودان
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استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الآلية الثلاثية العاملة في السودان.
ووفقا لوكالة
الأنباء السودانية، سونا، التقى حميدتي أمس الاثنين، "الآلية الثلاثية التي تضم رئيس البعثة المتكاملة للأمم المتحدة فولكر بيرتس، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي، وممثل مبعوث الإيقاد محمد يونس".
وتركز اللقاء وفقا للوكالة السودانية حول "بحث التطورات السياسية التي تشهدها البلاد
والجهود المبذولة بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وثمّن حميدتي "جهود الآلية الثلاثية لتقريب وجهات النظر
بين الأطراف السياسية السودانية"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى حل من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية".