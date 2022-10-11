https://sputnikarabic.ae/20221011/خبير-اقتصادي-قرار-أوبك--يعكس-سعي-دول-الخليج-لتعزيز-الشراكة-النفطية-مع-روسيا-1068873741.html

خبير اقتصادي: قرار "أوبك +" يعكس سعي دول الخليج لتعزيز الشراكة النفطية مع روسيا

خبير اقتصادي: قرار "أوبك +" يعكس سعي دول الخليج لتعزيز الشراكة النفطية مع روسيا

أثار قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل غضب واشنطن، ما دفع بمجموعة من النواب الديمقراطيين... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T08:53+0000

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تحرك قد يكون الأكبر حتى الآن منذ تفشي أزمة "كورونا" لمعالجة الضعف بأسواق النفط، وصفعة وصدمة للجانب الأمريكي بهذا القرار، فهل هذا القرار بمثابة إعلان ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب، وكيف سيكون الرد الأمريكي على قرار "أوبك +" وبالأخص على الدول الخليجية؟عالم متعدد الأقطابناقشنا هذا الموضوع، مع الباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ محمود علّـــوش، الذي قال لوكالة "سبوتنيك":وتابع: "حسب تقديري، لايمكن عزل هذه الخطوة التي دعمتها دول الخليج وهي مصنفة على أنها حليفة للولايات المتحدة عن التّوجهات الخليجية والنظرة الخليجية لهذا العالم المتحول، نحن أمام تغيّر كبير في النظام العالمي، هناك صعود لروسيا والصين، وتراجع للدور الغربي، وبالتالي دول الخليج تحاول التكيف مع هذه التحولات".وأشار المتحدث إلى أن "قرار "أوبك +" يعكس تراجع الشراكة الأمريكية الخليجية التاريخية، وهذا التراجع له أسبابه العديدة، وهذا يفرض على دول الخليج تنويع السياسات الخارجية بما في ذلك تعزيز العلاقات والشراكات النفطية مع روسيا والصين وأطراف أخرى، واللجوء إلى الاعتماد بشكل أكبرعلى أنفسها في مواجهة التحديات والتكيف مع شرق أوسط جديد ينشأ الآن، في ظل انخراط أمريكي أقل، فهناك رغبة أمريكية بتخفيض ارتباطها في هذه المنطقة".وتابع: "من الواضح أن قرار خطوة "أوبك +" يعكس كيف أن الدول الخليجية تسعى لتعزيز الشراكة النفطية مع روسيا وتحاول أن تنوّع في سياسياتها الخارجية لأنها باتت تتعامل مع عالم جديد يتشكل لم يعد فيه الغرب، وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية".هل اختارت الدول الخليجية الحليف الروسي؟خطوة خفض إنتاج النفط فتحت باب التهديدات الأمريكية كالمعتاد على الدول الخليجية، ودعوات بسحب القوات ومنظومات الصواريخ من الخليج، فما عواقب ذلك وهل سترضخ الدول الخليجية لهذه التهديدات، أم أنها اختارت الحليف الروسي؟وأضاف: "أعتقد أن العودة إلى نهج ترهيب الحلفاء من أجل تبني سياسات نفطية لن يؤدي سوى إلى مشكلة في العلاقات بين واشنطن ودول الخليج، وكما تعلمون أن الأخيرة تعتمد كليا على أمريكا في الجانب الأمني، ولكن على واشنطن أن تكون واقعية في التعامل مع الرياض وأبوظبي بتفكيك الارتباط الأمني معها، ولكن عليها أن تكون واقعية".وأضاف: "هذه الموازنة أظهرت أن واشنطن تحاول فهم الشكل الجديد للشراكة مع دول الخليج والتي لم تعد مرهونة بالتأثير الأمريكي بشكل أكبر، لأن هناك تحولا كبيرا في هذه الشراكة، ودول الخليج تريد أن تستفيد من هذه الشراكة وتشعر أنها تحقق مصالح، وبالتالي أي خطوة أمريكية من شأنها أن تزيد من التعقيدات التي تواجه العلاقة بين الجانبين".هل دفعت أوروبا ثمن عقوباتها على روسيا؟حذر الرّئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي من عواقب فرض قيود على توريد الغاز لأوروبا، بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية واتساع الاحتجاجات والمظاهرات في الدول الأوروبية بسبب أزمة الطاقة، فهل هناك احتمال بتراجع الدول الأوروبية عن العقوبات المفروضة على روسيا؟بهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي لـ"سبوتنيك":أجرت الحوار: فرح القادري

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