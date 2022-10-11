https://sputnikarabic.ae/20221011/خبير-يشرح-لماذا-تعتبر-الإمارات-أفضل-وسيط-ينجح-في-خفض-التصعيد-بأوكرانيا-1068891722.html
خبير يشرح لماذا تعتبر الإمارات أفضل وسيط ينجح في خفض التصعيد بأوكرانيا
خبير يشرح لماذا تعتبر الإمارات أفضل وسيط ينجح في خفض التصعيد بأوكرانيا
اعتبر خبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية، أن دولة الإمارات بحيادها في الأزمة الأوكرانية، وعلاقتها المتميزة مع روسيا والدول الغربية، قد تحقق نجاحا في خفض... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T13:04+0000
2022-10-11T13:04+0000
2022-10-11T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068887384_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_45d97c4c1ffa11204aae9551a0745abc.jpg
موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "على الرغم من أن الزيارة مجدولة منذ فترة، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة؛ لأنها تهدف إلى الحديث عن أهم القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا.وأشار إلى أن "دور الإمارات قد يكون كبيرا، نتيجة تقديرها من قبل كل الأطراف، ورؤيتها القائمة على أهمية إنشاء الحوار، وإيجاد الجسور لحلول الأزمات الأمنية أو الاقتصادية".وتابع "الإمارات نجحت في وقف الصراع الذي امتد لـ15 سنة بين إريتريا وإثيوبيا، ونجحت في بناء الاتفاق الإبراهيمي [اتفاق التطبيع مع إسرائيل]، وإدخال دول عربية في هذا الاتفاق، ونجحت في إقناع الأتراك بالتخلي عن عدد كبير من [أفراد جماعة] الإخوان، ومثل هذه الدبلوماسية قد يستفيد منها الأوكرانيون والروس".واختتم الخبير الاستراتيجي بالقول إن "القرارات الصعبة تحتاج إلى شجاعة عظيمة. وحياد الخليج العربي وعلاقات الإمارات، يشكلان أفضل وساطة للسلام بين الغرب وموسكو، لتفادي الحرب النووية".ويزور الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، روسيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ليصبح واحدا من عدد قليل من قادة الدول، الذين قاموا بزيارة مماثلة، منذ بداية الصراع في أوكرانيا.ومن المقرر أن يبحث الجانبان علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20221010/الإمارات-تعلن-أن-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-روسيا-تهدف-للمساعدة-في-إيجاد-حلول-للأزمة-الأوكرانية-1068862823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068887384_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b0a2885dfc7ef9d2faefb9338d11991c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
خبير يشرح لماذا تعتبر الإمارات أفضل وسيط ينجح في خفض التصعيد بأوكرانيا
تابعنا عبر
اعتبر خبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية، أن دولة الإمارات بحيادها في الأزمة الأوكرانية، وعلاقتها المتميزة مع روسيا والدول الغربية، قد تحقق نجاحا في خفض التصعيد.
موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "على الرغم من أن الزيارة مجدولة منذ فترة، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة؛ لأنها تهدف إلى الحديث عن أهم القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا.
وأضاف "الخليج طرف محايد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وعلاقة الإمارات بكل الأطراف، سواء أوكرانيا وروسيا أو الغرب والولايات المتحدة، يجعل منها أفضل وسيط للحوار والوصول إلى حل سلمي".
وأشار إلى أن "دور الإمارات قد يكون كبيرا، نتيجة تقديرها من قبل كل الأطراف، ورؤيتها القائمة على أهمية إنشاء الحوار، وإيجاد الجسور لحلول الأزمات الأمنية أو الاقتصادية".
وتابع "الإمارات نجحت في وقف الصراع الذي امتد لـ15 سنة بين إريتريا وإثيوبيا، ونجحت في بناء الاتفاق الإبراهيمي [اتفاق التطبيع مع إسرائيل]، وإدخال دول عربية في هذا الاتفاق، ونجحت في إقناع الأتراك بالتخلي عن عدد كبير من [أفراد جماعة] الإخوان، ومثل هذه الدبلوماسية قد يستفيد منها الأوكرانيون والروس".
وقال "أعتقد أن خفض التصعيد في الصراع الأوكراني، سيكون عبر بوابة أبو ظبي".
واختتم الخبير الاستراتيجي بالقول إن "القرارات الصعبة تحتاج إلى شجاعة عظيمة. وحياد الخليج العربي وعلاقات الإمارات، يشكلان أفضل وساطة للسلام بين الغرب وموسكو، لتفادي الحرب النووية".
ويزور الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، روسيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ليصبح واحدا من عدد قليل من قادة الدول، الذين قاموا بزيارة مماثلة، منذ بداية الصراع في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يبحث الجانبان علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.