https://sputnikarabic.ae/20221011/خبير-يشرح-لماذا-تعتبر-الإمارات-أفضل-وسيط-ينجح-في-خفض-التصعيد-بأوكرانيا-1068891722.html

خبير يشرح لماذا تعتبر الإمارات أفضل وسيط ينجح في خفض التصعيد بأوكرانيا

خبير يشرح لماذا تعتبر الإمارات أفضل وسيط ينجح في خفض التصعيد بأوكرانيا

اعتبر خبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية، أن دولة الإمارات بحيادها في الأزمة الأوكرانية، وعلاقتها المتميزة مع روسيا والدول الغربية، قد تحقق نجاحا في خفض... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-11T13:04+0000

2022-10-11T13:04+0000

2022-10-11T13:04+0000

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موسكو - سبوتنيك. قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "على الرغم من أن الزيارة مجدولة منذ فترة، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة؛ لأنها تهدف إلى الحديث عن أهم القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا.وأشار إلى أن "دور الإمارات قد يكون كبيرا، نتيجة تقديرها من قبل كل الأطراف، ورؤيتها القائمة على أهمية إنشاء الحوار، وإيجاد الجسور لحلول الأزمات الأمنية أو الاقتصادية".وتابع "الإمارات نجحت في وقف الصراع الذي امتد لـ15 سنة بين إريتريا وإثيوبيا، ونجحت في بناء الاتفاق الإبراهيمي [اتفاق التطبيع مع إسرائيل]، وإدخال دول عربية في هذا الاتفاق، ونجحت في إقناع الأتراك بالتخلي عن عدد كبير من [أفراد جماعة] الإخوان، ومثل هذه الدبلوماسية قد يستفيد منها الأوكرانيون والروس".واختتم الخبير الاستراتيجي بالقول إن "القرارات الصعبة تحتاج إلى شجاعة عظيمة. وحياد الخليج العربي وعلاقات الإمارات، يشكلان أفضل وساطة للسلام بين الغرب وموسكو، لتفادي الحرب النووية".ويزور الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، روسيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ليصبح واحدا من عدد قليل من قادة الدول، الذين قاموا بزيارة مماثلة، منذ بداية الصراع في أوكرانيا.ومن المقرر أن يبحث الجانبان علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

https://sputnikarabic.ae/20221010/الإمارات-تعلن-أن-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-روسيا-تهدف-للمساعدة-في-إيجاد-حلول-للأزمة-الأوكرانية-1068862823.html

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