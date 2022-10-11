https://sputnikarabic.ae/20221011/خبير-يوضح-ماذا-يعني-لقاء-بوتين-وبن-زايد-لسوق-النفط-والطاقة-عالميا-1068916932.html

خبير يوضح ماذا يعني لقاء بوتين وبن زايد لسوق النفط والطاقة عالميا؟

خبير يوضح ماذا يعني لقاء بوتين وبن زايد لسوق النفط والطاقة عالميا؟

اعتبر مستشار المركز العربي للدراسات رئيس منتدى الفكر العربي للبحوث في مصر أبوبكر الديب، أن زيارة رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لروسيا إلى روسيا لها عدة مكاسب... 11.10.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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بنغازي – سبوتنيك. وقال الديب، في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول زيارة بن زايد إلى روسيا وأهميتها الاستراتيجية إن "زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى روسيا تحقق 5 مكاسب عالمية".وأشار إلى أنه "خلال محادثات الرئيس الإماراتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قال بوتين إنه من الممكن أن يكون لدولة الإمارات دور مهم ضمن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا".وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن "دولة الإمارات أصبحت بفضل سياسات قادتها عاصمة للاقتصاد والسياسة بالعالم، وهي رائدة ومستشاراً عالمياً في رسم الخطوط العريضة لأبرز التوجهات والقضايا العالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي من أفضل دول العالم للعيش والعمل بها".وأوضح الديب أن "الإمارات تشارك في رسم توجهات المستقبل العالمي وتعزيز الاقتصاد العالمي ورفاهية المواطنين، حول العالم وتشكيل التوجهات المستقبلية طويلة المدى ورسم رؤية أكثر مرونة وشمولية واستدامة لمستقبل البشرية".وأكد أن "رؤية دولة الإمارات قائمة على السلم والسلام والحوار والتنمية الشاملة وتوفير أفضل حياة لشعبها ولشعوب العالم، ويظهر ذلك في وثيقة مبادئ الخمسين التي وجه بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة السابق، والتي تحدد المسار خلال الخمسين عاماً القادمة وترسم المسار الاستراتيجي للإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية".هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا اليوم الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.

https://sputnikarabic.ae/20221011/هل-يمكن-أن-تلعب-الإمارات-دورا-إيجابيا-في-المصالحة-بين-روسيا-والغرب؟-خبير-يوضح-1068907196.html

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