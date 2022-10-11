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https://sputnikarabic.ae/20221011/خطنا-الأحمر-قائد-حرس-الحدود-الإيراني-يحذر-من-أي-إجراءات-ضد-الأمن-في-الخليج-1068902902.html
"خطنا الأحمر"... قائد حرس الحدود الإيراني يحذر من أي إجراءات ضد الأمن في الخليج
"خطنا الأحمر"... قائد حرس الحدود الإيراني يحذر من أي إجراءات ضد الأمن في الخليج
قال قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي، في إيران، العميد أحمد علي كودرزي، إن الخليج يعتبر "خطنا الأحمر"، والكوادر البحرية تستطيع الرد على أي... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T15:30+0000
2022-10-11T15:30+0000
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وأوضح كودرزي في تصريح له اليوم، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، "الخليج الفارسي هو خطنا الأحمر وسنرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه وهو الأمر الذي أثبتته كوادرنا البحرية".وشارك كودرزي في المناورات البحرية "محمد رسول الله" في مياه الخليج، وأكد أن "هذه المناورات تجري من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "الغرض من هذه المناورات هو تحسين القدرة العملياتية لحرس الحدود في جنوب البلاد لمكافحة الإرهابيين والدفاع عن البلاد".ولفت القائد الإيراني إلى أنه "تم تنفيذ هذه المناورات بأسلحة خفيفة وشبه ثقيلة وثقيلة في البحر لأول مرة بدعم من القوات المسلحة المتمركزة في المحافظات الجنوبية من البلاد، وتم تبادل قيم للخبرات، الأمر الذي يساعدنا على تحويل أي تهديد إلى فرصة".
https://sputnikarabic.ae/20221007/قائد-حرس-الحدود-الإيراني-تعاظم-قدرات-بلادنا-أعمى-أعين-الأعداء-1068716673.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

"خطنا الأحمر"... قائد حرس الحدود الإيراني يحذر من أي إجراءات ضد الأمن في الخليج

15:30 GMT 11.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي، في إيران، العميد أحمد علي كودرزي، إن الخليج يعتبر "خطنا الأحمر"، والكوادر البحرية تستطيع الرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه.
وأوضح كودرزي في تصريح له اليوم، نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، "الخليج الفارسي هو خطنا الأحمر وسنرد على أي إجراءات ضد الأمن فيه وهو الأمر الذي أثبتته كوادرنا البحرية".
وشارك كودرزي في المناورات البحرية "محمد رسول الله" في مياه الخليج، وأكد أن "هذه المناورات تجري من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "الغرض من هذه المناورات هو تحسين القدرة العملياتية لحرس الحدود في جنوب البلاد لمكافحة الإرهابيين والدفاع عن البلاد".
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ولفت القائد الإيراني إلى أنه "تم تنفيذ هذه المناورات بأسلحة خفيفة وشبه ثقيلة وثقيلة في البحر لأول مرة بدعم من القوات المسلحة المتمركزة في المحافظات الجنوبية من البلاد، وتم تبادل قيم للخبرات، الأمر الذي يساعدنا على تحويل أي تهديد إلى فرصة".
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