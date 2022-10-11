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سيناتور أمريكي يقدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ لوقف بيع الأسلحة للسعودية
https://sputnikarabic.ae/20221011/دول-عربية-من-بينها-مصر-والسعودية-تدعو-مواطنيها-لمغادرة-أوكرانيا-وسط-تكهنات-بتدهور-الوضع-1068910709.html
دول عربية من بينها مصر والسعودية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت
دول عربية من بينها مصر والسعودية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت
دعت وزارات خارجية كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والسودان ولبنان والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين مواطنيها... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T18:57+0000
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العالم العربي, مصر, الجزائر, السعودية
العالم العربي, مصر, الجزائر, السعودية

دول عربية من بينها مصر والسعودية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت

18:57 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 11.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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دعت وزارات خارجية كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والسودان ولبنان والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بسبب احتمال تدهور الوضع في البلاد.
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