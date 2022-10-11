https://sputnikarabic.ae/20221011/دول-عربية-من-بينها-مصر-والسعودية-تدعو-مواطنيها-لمغادرة-أوكرانيا-وسط-تكهنات-بتدهور-الوضع-1068910709.html
دول عربية من بينها مصر والسعودية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت
دول عربية من بينها مصر والسعودية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت
دعت وزارات خارجية كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والسودان ولبنان والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين مواطنيها... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T18:57+0000
2022-10-11T18:57+0000
2022-10-11T19:00+0000
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العالم العربي, مصر, الجزائر, السعودية
العالم العربي, مصر, الجزائر, السعودية
دول عربية من بينها مصر والسعودية تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت
18:57 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
دعت وزارات خارجية كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية والسودان ولبنان والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بسبب احتمال تدهور الوضع في البلاد.