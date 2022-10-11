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https://sputnikarabic.ae/20221011/رئيس-الإمارات-يطلع-بوتين-على-موقف-أوكرانيا-حول-عدد-من-القضايا--1068917911.html
رئيس الإمارات يطلع بوتين على موقف أوكرانيا حول عدد من القضايا
رئيس الإمارات يطلع بوتين على موقف أوكرانيا حول عدد من القضايا
ناقش رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على استعداد أبوظبي مواصلة جهود الوساطة،... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T23:23+0000
2022-10-11T23:24+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن محمد بن زايد وبوتين بحثا خلال زيارة الأول إلى روسيا العلاقات الثنائية، كما أطلع الرئيس الروسي نظيره الإماراتي على تفاصيل "الوضع في محطة زابوريجيه النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي".وأضافت أن الإمارات أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة بين طرفي الأزمة، وأطلع محمد بن زايد الرئيس الروسي على "موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا".هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا، أمس الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/البحرين-تشيد-بجهود-رئيس-الإمارات-للتوصل-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1068917486.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا

رئيس الإمارات يطلع بوتين على موقف أوكرانيا حول عدد من القضايا

23:23 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 23:24 GMT 11.10.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي عهد الإمارة، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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ناقش رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على استعداد أبوظبي مواصلة جهود الوساطة، وأطلع بوتين على موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن محمد بن زايد وبوتين بحثا خلال زيارة الأول إلى روسيا العلاقات الثنائية، كما أطلع الرئيس الروسي نظيره الإماراتي على تفاصيل "الوضع في محطة زابوريجيه النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
البحرين تشيد بجهود رئيس الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
22:15 GMT
وأضافت أن الإمارات أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة بين طرفي الأزمة، وأطلع محمد بن زايد الرئيس الروسي على "موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا".
هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا، أمس الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.

وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.
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На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
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