https://sputnikarabic.ae/20221011/رئيس-الإمارات-يطلع-بوتين-على-موقف-أوكرانيا-حول-عدد-من-القضايا--1068917911.html
رئيس الإمارات يطلع بوتين على موقف أوكرانيا حول عدد من القضايا
رئيس الإمارات يطلع بوتين على موقف أوكرانيا حول عدد من القضايا
ناقش رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على استعداد أبوظبي مواصلة جهود الوساطة،... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T23:23+0000
2022-10-11T23:23+0000
2022-10-11T23:24+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن محمد بن زايد وبوتين بحثا خلال زيارة الأول إلى روسيا العلاقات الثنائية، كما أطلع الرئيس الروسي نظيره الإماراتي على تفاصيل "الوضع في محطة زابوريجيه النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي".وأضافت أن الإمارات أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة بين طرفي الأزمة، وأطلع محمد بن زايد الرئيس الروسي على "موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا".هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا، أمس الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.
https://sputnikarabic.ae/20221011/البحرين-تشيد-بجهود-رئيس-الإمارات-للتوصل-إلى-حل-سلمي-للأزمة-الأوكرانية-1068917486.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, روسيا
رئيس الإمارات يطلع بوتين على موقف أوكرانيا حول عدد من القضايا
23:23 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 23:24 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
ناقش رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد على استعداد أبوظبي مواصلة جهود الوساطة، وأطلع بوتين على موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن محمد بن زايد وبوتين بحثا خلال زيارة الأول إلى روسيا العلاقات الثنائية، كما أطلع الرئيس الروسي نظيره الإماراتي على تفاصيل "الوضع في محطة زابوريجيه النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل ضمان سلامة الأمن النووي".
وأضافت أن الإمارات أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة بين طرفي الأزمة، وأطلع محمد بن زايد الرئيس الروسي على "موقف الجانب الأوكراني حول عدد من القضايا".
هذا وأجرى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة إلى روسيا
، أمس الثلاثاء، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء أن الاتصالات الروسية - الإماراتية تتطور بشكل مطرد، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعد عاملا مهما في استقرار المنطقة والعالم.
وتعرض الإمارات ودول الخليج الوساطة بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الأزمة الراهنة، وذلك في ظل تقارب اقتصادي كبير بين الجانبين، وبخاصة في مجال النفط.