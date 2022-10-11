https://sputnikarabic.ae/20221011/رئيس-لجنة-الأمن-البيلاروسية-يعتقد-أن-نقطة-تحول-العملية-العسكرية-قد-تحدث-بين-نوفمبر-وفبراير-المقبلين-1068876326.html
رئيس لجنة الأمن البيلاروسية يعتقد أن نقطة تحول العملية العسكرية قد تحدث بين نوفمبر وفبراير المقبلين
رئيس لجنة الأمن البيلاروسية يعتقد أن نقطة تحول العملية العسكرية قد تحدث بين نوفمبر وفبراير المقبلين
يعتقد رئيس لجنة الأمن البيلاروسية، إيفان تيرتل، أن نقطة التحول في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تحدث في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط... 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T08:57+0000
2022-10-11T08:57+0000
2022-10-11T08:57+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال تيرتيل خلال اجتماع مكرس للوضع العسكري والسياسي الناشئ في البلاد وخارجها: "إذا قامت روسيا بالتعبئة بشكل جيد، ووفرت الوسائل التقنية والأسلحة المتطورة، فإن الأعمال القتالية ستدخل مرحلة رئيسية. وبحسب تقديراتنا، ستكون هناك نقطة تحول بين تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام وشباط (فبراير) المقبل"، بحسب وكالة "بيلتا".قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الاثنين، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات على خلفية التفاقم على الحدود الغربية لدولة الاتحاد. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم
رئيس لجنة الأمن البيلاروسية يعتقد أن نقطة تحول العملية العسكرية قد تحدث بين نوفمبر وفبراير المقبلين
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يعتقد رئيس لجنة الأمن البيلاروسية، إيفان تيرتل، أن نقطة التحول في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قد تحدث في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط المقبلين.
وقال تيرتيل خلال اجتماع مكرس للوضع العسكري والسياسي الناشئ في البلاد وخارجها: "إذا قامت روسيا بالتعبئة بشكل جيد، ووفرت الوسائل التقنية والأسلحة المتطورة، فإن الأعمال القتالية ستدخل مرحلة رئيسية. وبحسب تقديراتنا، ستكون هناك نقطة تحول بين تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام وشباط (فبراير) المقبل"، بحسب وكالة "بيلتا".
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الاثنين، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات على خلفية التفاقم على الحدود الغربية لدولة الاتحاد. ووفقا له، فإن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.