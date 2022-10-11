https://sputnikarabic.ae/20221011/روسيا-وسوريا-توقعان-اتفاقية-للتعاون-في-مكافحة-السرطان-1068871397.html
روسيا وسوريا توقعان اتفاقية للتعاون في مكافحة السرطان
روسيا وسوريا توقعان اتفاقية للتعاون في مكافحة السرطان
أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن روسيا وسوريا وقعتا اتفاقية للتعاون في مكافحة السرطان. 11.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-11T07:28+0000
2022-10-11T07:28+0000
2022-10-11T07:30+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال موراشكو في مؤتمر الصحة الدولي الروسي السوري: "اليوم، تم بالفعل توقيع اتفاقية للتعاون في مكافحة الأورام الخبيثة بين جمعية أطباء الأورام في روسيا واللجنة الوطنية السورية".وأشار إلى أن روسيا تنفذ مشروعًا وطنيًا لمكافحة السرطان، والذي بدأ يؤتي ثماره بالفعل - في السنوات الأخيرة، انخفض معدل الوفيات من الأورام الخبيثة بنسبة 5 %. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت أدوية ومعدات جديدة، لذلك هناك إمكانية للتعاون في هذا المجال.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا وسوريا توقعان اتفاقية للتعاون في مكافحة السرطان
07:28 GMT 11.10.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 11.10.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن روسيا وسوريا وقعتا اتفاقية للتعاون في مكافحة السرطان.
وقال موراشكو في مؤتمر الصحة الدولي الروسي السوري: "اليوم، تم بالفعل توقيع اتفاقية للتعاون في مكافحة الأورام الخبيثة بين جمعية أطباء الأورام في روسيا واللجنة الوطنية السورية".
وأشار إلى أن روسيا تنفذ مشروعًا وطنيًا لمكافحة السرطان، والذي بدأ يؤتي ثماره بالفعل - في السنوات الأخيرة، انخفض معدل الوفيات من الأورام الخبيثة بنسبة 5 %. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت أدوية ومعدات جديدة، لذلك هناك إمكانية للتعاون في هذا المجال.